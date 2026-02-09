Una iniciativa ciudadana pide reconocer a Manuela Corredera, edil creadora de los servicios sociales modernos

CÓRDOBA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una iniciativa ciudadana, en la que han participado exalcaldes y exconcejales de todos los partidos, trabajadores sociales, técnicos, colectivos sociales, asociaciones de mujeres y otras entidades y organizaciones, ha sido remitida al Ayuntamiento de Córdoba y a los grupos políticos municipales proponiendo un reconocimiento de la ciudad para la que fue concejala en la segunda y tercera corporaciones democráticas del Consistorio Manuela Corredera, creadora del moderno sistema de servicios sociales y las primeras políticas de igualdad.

Así lo ha indicado el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) en una nota en la que ha detallado que esta iniciativa propone, en concreto, "un tributo público de la ciudad ya sea con la dedicatoria de un edificio municipal relevante, espacio público significativo o cualquier otra fórmula que se decida y tenga una visibilidad acorde a los méritos".

La sindicalista de CCOO y comprometida política llegó al Ayuntamiento de Córdoba en 1983 y "asumió el reto de convertir la labor voluntarista de una única trabajadora municipal, que distribuía unas poquísimas ayudas puntuales caritativas a la manera de la antigua beneficiencia, en unos servicios sociales modernos e integrados de ayuda al ciudadano en todos los aspectos".

Todo ello lo hizo "partiendo de dos técnicas sociales y un psicólogo que formaron el primer equipo de un departamento municipal estructurado y con objetivos claros para atender a la ciudadanía", según ha recordado Javier Lucena, que llegó a ser jefe de los Servicios Sociales y que es uno de los muchos técnicos firmantes de la petición que ha llegado al Ayuntamiento.

También el exalcalde Herminio Trigo está en la larga lista de peticionarios de este reconocimiento público para Manuela Corredera, a la que pone como ejemplo "de lo mucho que se puede hacer con un buen equipo y con una buena decisión política, aunque no hubiera todos los recursos que se querían". "Además de su personalidad y de ser una trabajadora incansable, gracias a ellas se crearon unos servicio de desarrollo comunitario muy integrado, que fue ejemplo para otras muchas ciudades de España y que abarcaba infancia, educación o salud", ha afirmado el también exalcalde Manuel Pérez.

Estas tres voces coinciden también en destacar el logro que supuso el trabajo de Manuela Corredera al convertir "unos simples actos de caridad", un "quitavergüenzas del Ayuntamiento" en un "servicio con criterios, moderno y entendido como un derecho" para "la dignidad" del solicitante.

De aquel equipo de tres técnicos, y de la aplicación de las políticas sociales que aplicó Corredera, se consolidaron unos servicios municipales "pioneros en España e imitados en otros muchos Ayuntamientos; también fue el germen de otros numerosos servicios y estructuras municipales que se fueron desgajando, como el servicio de educadores desde aquel 'Programa de Prevención de Conductas Asociales', el Centro Provincial de Drogodependencias partiendo del 'Programa de Prevención de Adicciones' municipal, además de ser el embrión del Departamento de la Mujer, el servicio de ayuda a domicilio, la actual red de centros cívicos, programas de participación e incluso el Imdeec desde aquella incipiente Agencia de Desarrollo", ha explicado Lucena.

"Tenía una auténtica conciencia de lo que es la política social", ha afirmado por su parte Herminio Trigo.

Según ha trascendido, la petición ciudadana, que también ha sido respaldada por el Consejo del Movimiento Ciudadano, ha sido recibida con una "especial consideración y muy favorablemente en la Alcaldía, así como por parte de grupos políticos municipales".