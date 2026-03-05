Innovasur desarrolla la plataforma tecnológica de Forest Smart Guardian para prevenir incendios con 5G, drones e IA

Presentación de la plataforma tecnológica de Forest Smart Guardian para prevenir incendios. - INNOVASUR

JAÉN 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Innovasur ha desarrollado la plataforma tecnológica que sustenta Forest Smart Guardian, el servicio impulsado por MasOrange que integra conectividad 5G Stand Alone (5G SA), drones autónomos e inteligencia artificial para reforzar la prevención y la gestión de incendios forestales.

La compañía ha presentado esta semana esta nueva plataforma en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, donde se ha mostrado como un ejemplo de cómo la aplicación de tecnologías avanzadas puede contribuir a la protección del entorno natural, según ha informado la empresa en un comunicado.

La plataforma desarrollada por Innovasur integra diferentes tecnologías de monitorización y análisis de información con el objetivo de anticipar situaciones de riesgo y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias. Para ello, el sistema combina datos procedentes de drones autónomos, sensores desplegados en el terreno, imágenes aéreas y datos meteorológicos, que son procesados en una plataforma central capaz de analizar grandes volúmenes de información en tiempo real.

Gracias al uso de inteligencia artificial, el sistema puede identificar patrones de riesgo, detectar anomalías y generar alertas tempranas que ayuden a anticipar posibles focos de incendio. Esta capacidad de análisis facilita la toma de decisiones por parte de los equipos responsables de la gestión forestal y de los servicios de protección civil.

Por su parte, el CEO de Innovasur, Juan José Prieto, ha señalado que "el desarrollo de plataformas capaces de integrar conectividad avanzada, sistemas autónomos e inteligencia artificial es clave para abordar retos complejos como la prevención de incendios forestales".

Según ha explicado la compañía, la conectividad 5G SA desempeña un papel clave en el funcionamiento del sistema, ya que permite la transmisión en tiempo real de vídeo de alta resolución y datos procedentes de drones y sensores desplegados en zonas forestales. Esta capacidad de comunicación facilita el control remoto de los dispositivos, la supervisión continua del territorio y la reacción rápida ante cualquier incidencia.

El sistema también incorpora herramientas de análisis y simulación que permiten modelizar distintos escenarios y prever la evolución de un incendio teniendo en cuenta variables como la meteorología, la orografía del terreno o el estado de la vegetación. Estas capacidades contribuyen a mejorar la planificación de las actuaciones y a optimizar el despliegue de los recursos de emergencia.