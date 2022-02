Instan a la Junta a abonar los dos millones de indemnizaciones por las inundaciones de 2010 en Andújar (Jaén)

ANDÚJAR (JAÉN), 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

UPA Jaén y la Plataforma de Afectados del Río Guadalquivir han instado a la Junta de Andalucía a abonar los dos millones de euros en indemnizaciones por los daños que causaron las inundaciones en Andújar (Jaén) en 2010, una vez que desde noviembre del pasado año ya hay sentencia firme al respecto.

El secretario general de UPA-Jaén, Cristóbal Cano, ha comparecido en rueda de prensa junto al presidente del colectivo de perjudicados por las inundaciones, Juan Santamaría, para informar sobre la situación en la que se encuentra el caso.

"No nos gusta tener que denunciar públicamente un incumplimiento tan grave y con unas consecuencias directas para 130 afectados por las inundaciones de 2010", ha dicho Cano y ha añadido que "la Justicia les ha dado la razón de forma firme y las indemnizaciones por los daños sufridos, que ascienden a dos millones de euros, tienen que llegar a todos los afectados de este proceso".

Cano ha exigido a la delegada del Gobierno andaluz, Maribel Lozano, que "acate la resolución judicial dictada en firme el 16 de noviembre de 2021 y ejecute el pago" ya que "el escrito judicial les otorgaba tres meses para pagar las indemnizaciones de forma voluntaria2 y "ya ha pasado ese plazo y nos vemos obligados a denunciar públicamente que ese dinero no se ha abonado aún".

Ha señalado que como organización agraria "siempre ha estado y seguirá estando" al lado de los afectados por las inundaciones del río Guadalquivir a su paso por Andújar "hasta que se resuelvan los problemas coyunturales y de fondo que se vienen arrastrando".

Cristóbal Cano ha adelantado que la denuncia pública es "solo un primer paso" y se ha mostrado confiado en no tener que dar más pasos porque si no se abonan las indemnizaciones no descartan "tomar las medidas oportunas e incluso llevar a cabo acciones más contundentes en la calle".

Por su parte, el presidente de la Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Río Guadalquivir a su paso por Andújar, Juan Santamaría, ha subrayado que lo que están pidiendo es "muy razonable" y así "se lo ha dicho a la Junta el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)" después de que el 9 de septiembre de 2021 dictara sentencia condenando a pagar únicamente a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.

La sentencia no fue recurrida y el 16 de noviembre de 2021, el TSJA dictó sentencia firme otorgando al Gobierno andaluz un plazo de tres meses para pagar de forma voluntaria. "Han pasado los tres meses y han dado pie a que estemos denunciando su incumplimiento. Por eso requerimos a la Junta que abone las indemnizaciones ya", ha señalado Santamaría.

Por lo pronto ya han registro un escrito en el TSJA pidiendo la ejecución forzosa del fallo de la sentencia, algo que "retrasará más el cobro definitivo". Asimismo, ha advertido, que como afectados están dispuestos a protagonizar "protestas más contundentes" si la Junta no hace efectivo el pago de las indemnizaciones.