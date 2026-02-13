El Instituto de Turismo de España apoya la presencia de la moda flamenca andaluza en la Berlin Fashion Week

Imagen de un desfile de moda flamenca en la Berlin Fashion Week. - GOBIERNO DE ESPAÑA

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Turismo de España (Turespaña), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria y Turismo, ha organizado un evento dedicado a la moda flamenca andaluza como expresión vinculada a la identidad de Andalucía y a su proyección internacional, como destino cultural y de compras, en el marco de la Berlin Fashion Week.

Según ha informado el Gobierno en una nota, la iniciativa tuvo lugar en Berlín y fue organizada por Turespaña, a través de la Consejería Española de Turismo en Berlín, con el patrocinio de la Fundación Cajasol y la colaboración de la Consejería Cultural Cultural y Científica de la Embajada de España en Berlín y la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía.

El acto central ha consistido en un desfile de la diseñadora andaluza Rocío Peralta, que presentó cuarenta piezas de su colección 'Al-Andalus', creaciones inspirada en referentes históricos y estéticos del sur de España, "homenaje a la rica historia y tradición de Andalucía". Según ha detallado, la propuesta ha combinado moda, música y danza, con acompañamiento de guitarra y la actuación de la pianista y bailaora Claudia Pérez Iñesta, en un formato que ha subrayado el vínculo entre creación contemporánea y tradiciones culturales andaluzas.

Además, el evento ha reunido a más de doscientas personas, entre ellas representantes de medios de comunicación, profesionales del diseño y la moda, agentes del sector turístico y público interesado en la cultura española. La velada se ha completado con una muestra gastronómica de productos andaluces, como vinos de Jerez y productos ibéricos, integrados como parte del contexto cultural del encuentro.

Durante la clausura, el consejero de Turismo de Turespaña en Berlín, Álvaro Blanco Volmer, ha destacado el papel de la moda flamenca dentro del ecosistema cultural y económico vinculado al flamenco, que incluye diseño, artesanía, industria textil y eventos culturales con impacto turístico.

Asimismo, ha señalado la relevancia de celebraciones como la Feria de Abril de Sevilla, la Feria del Caballo de Jerez, la Feria de Málaga o la Semana Internacional de la Moda Flamenca (Simof) como espacios donde esta manifestación cultural mantiene una presencia viva y contemporánea, "son expresión no sólo de la moda flamenca, sino del corazón y forma de ser de las personas que habitan en Andalucía y que hacen de ella un destino turístico único".

ANDALUCÍA Y ESPAÑA PARA LOS TURISTAS ALEMANES

Por otro lado, el Gobierno ha señalado que Alemania es uno de los principales mercados emisores de turismo hacia Andalucía. En 2025, la comunidad recibió 1,2 millones de turistas procedentes de este país, lo que la sitúa como el cuarto destino español más relevante para el mercado alemán.

Andalucía cuenta, además, con conexiones aéreas directas desde Alemania a los aeropuertos de Sevilla, Málaga y Jerez de la Frontera. En 2025, España sigue siendo el primer destino extranjero para los alemanes, en el que nos visitaron nuestro país 12 millones de turistas germanos (+0,6%), que desembolsaron en su viaje a España un gasto de 15.800 millones de euros (+12%), un gasto medio por persona de 1.363 euros (+1,8%) y una estancia media de 8,5 días.