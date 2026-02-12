Las intensas lluvias mantienen cerrada este jueves la estación de Sierra Nevada por segundo día consecutivo

Archivo - Estación de esquí de Sierra Nevada, en imagen de archivo - CETURSA SIERRA NEVADA - Archivo

GRANADA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada, en término de Monachil, en el área metropolitana de Granada, permanecerá cerrada este jueves 12 de febrero por segunda jornada consecutiva a causa de las lluvias registradas en las últimas horas y que afectan al dominio esquiable.

Esto hace imposible la práctica del esquí y del snowboard, según detalla la estación de esquí andaluza en sus redes sociales, consultadas por Europa Press. La empresa pública que gestiona el recinto invernal, Cetursa, tiene activos los canales habilitados para devoluciones de forfait.

Es la segunda jornada consecutiva de esta semana en que la estación de esquí granadina cierra, después de que el sábado pasado retrasara su apertura sólo para esquiadores a causa de los efectos del paso de la borrasca 'Leonardo' y el domingo se viera obligada a cerrar debido a la "persistencia en la formación de hielo en cable y poleas de remontes y a las condiciones meteorológicas adversas".

En los últimos 17 días, desde el pasado 27 de enero, con el inicio de la concatenación de borrascas, el recinto invernal ha cerrado, contando el cierre de este jueves, un total de doce jornadas.