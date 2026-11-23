Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido 20.098 plantas de marihuana en ocho operaciones contra el cultivo intensivo de marihuana en tres días de operaciones en el marco del Servicio de Alto Impacto desarrollado en la provincia de Granada.

Las actuaciones se llevaron a cabo el miércoles 18, el jueves 19 y el viernes 20 de noviembre en Pinos Puente, Moraleda de Zafayona, Santa Fe, Cogollos Vega y Peligros. Los agentes detuvieron a 15 personas e investigaron a otras 36 por su presunta relación con delitos contra la salud pública y de defraudación de fluido eléctrico.

Durante esas tres jornadas, la Comandancia compaginó los dispositivos contra el cultivo de marihuana con la respuesta a otros hechos, como la detención en Alomartes al acusado de matar a su tío de varias puñaladas y otras dos investigaciones de Policía Judicial se saldaron con otras tres detenciones.

En la operación 'Oradado', los agentes detuvieron a un hombre por tentativa de homicidio y daños e intervinieron dos armas largas tras el enfrentamiento en la barriada de las Flores de Pinos Puente.

En la operación 'Petro Bomb', detuvieron a otros dos hombres como presuntos autores de incendios en viviendas de Atarfe y Pinos Puente y de homicidio en grado de tentativa.

EN DETALLE

Con 14.409 plantas intervenidas en Pinos Puente, el miércoles 18 fue la jornada con mayor número de plantas incautadas desde el inicio del Servicio de Alto Impacto en la provincia de Granada. La Guardia Civil practicó siete entradas y registros en los que se incautó de 1.042 plantas. La segunda operación en este municipio contó con el apoyo del Grupo de Reserva y Seguridad y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia.

Los agentes practicaron otros 25 registros e intervinieron 13.367 plantas, la mayor cantidad incautada en una sola operación durante las tres jornadas. En esos mismos registros localizaron cerca de un kilo de picadura de marihuana, dos chalecos antifragmentos del Ejército de Tierra, dos armas blancas y un pasamontañas.

En Moraleda de Zafayona, la Guardia Civil practicó tres registros e intervino 650 gramos de marihuana. Los agentes localizaron además unos 1.200 maceteros que aún contenían raíces y restos de plantas recién cortadas.

SANTA FE Y COGOLLOS VEGA

El jueves 19 de noviembre, distintas unidades de la Comandancia desarrollaron otras tres operaciones contra el cultivo intensivo de marihuana en Santa Fe y Cogollos Vega. Los agentes practicaron once entradas y registros domiciliarios entre ambas localidades e intervinieron 3.352 plantas de marihuana.

Las diligencias de esta jornada están relacionadas con presuntos delitos contra la salud pública, por cultivo de marihuana, y de defraudación de fluido eléctrico.

El viernes 20 de noviembre, la Guardia Civil desarrolló las dos últimas operaciones en Pinos Puente y Peligros. Los agentes practicaron ocho entradas y registros domiciliarios.

En el conjunto de ambas actuaciones intervinieron 2.337 plantas, 2,69 kilos de cogollos y aproximadamente 2,5 kilos de marihuana picada. En estos registros se intervinieron también dos armas cortas y una escopeta, pendientes de análisis técnico-pericial.

Las diligencias se instruyen por presuntos delitos contra la salud pública, por cultivo y tráfico de sustancias estupefacientes, y de defraudación de fluido eléctrico.

En la operación Oradado, el Equipo de Policía Judicial de Maracena detuvo el miércoles 18 de noviembre a un hombre por presuntos delitos de tentativa de homicidio y daños e intervino dos armas largas. La investigación tuvo su origen en el enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 27 de octubre en la barriada de las Flores de Pinos Puente.

La disputa había comenzado horas antes durante una boda en Benalúa de Guadix. Las patrullas que acudieron a la celebración tras un aviso por un supuesto tiroteo comprobaron que se había producido un altercado entre invitados.

En el lugar de la boda no localizaron casquillos ni otros indicios de disparos. A las 00,15 horas, varias de las personas que habían participado en el altercado volvieron a enfrentarse en Pinos Puente.

Dos hermanos, de 54 y 56 años, resultaron heridos por arma blanca y se registraron impactos de bala en vehículos y en una vivienda.Los investigadores practicaron dos entradas y registros. En el primer registro localizaron las dos armas largas. La detención se produjo en el segundo, en la barriada de las Flores.

En la operación Petro Bomb, el Grupo de Homicidios de la Comandancia detuvo a dos hombres como presuntos autores de delitos de incendio en viviendas y homicidio en grado de tentativa. Las detenciones se practicaron el miércoles 18 de noviembre, a las 08,48 horas.

Los investigadores relacionaron varios incendios en viviendas de Atarfe y Pinos Puente al comprobar que seguían un mismo modo de actuación y que se habían producido en el contexto del enfrentamiento entre las familias conocidas como los Rakas y los Cebollas.

La investigación continúa abierta para localizar a un tercer presunto implicado. De las actuaciones conoce la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, plaza número 9, cuyo titular ha decretado el ingreso en prisión provisional para los dos detenidos.

A tenor de estas actuaciones, la Guardia Civil de Granada recalca su capacidad para mantener una presión operativa sostenida contra el narcotráfico, sin que el importante despliegue de medios humanos y materiales que requieren los servicios de alto impacto merme su capacidad de respuesta ante otros hechos graves que afectan a la seguridad ciudadana.