Intervenidos alimentos no aptos para consumo y tabaco de contrabando en la feria de Puente Genil (Córdoba)

La Guardia Civil, a través del (Seprona y el Destacamento de Fiscal y Fronteras, con la colaboración de Inspectores de Salud de la Junta de Andalucía, realizan inspecciones en casetas y establecimientos ambulantes de la feria de Puente Genil. - GUARDIA CIVIL

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y el Destacamento de Fiscal y Fronteras, con la colaboración de Inspectores de Salud de la Junta de Andalucía, han realizado inspecciones en casetas y establecimientos ambulantes de comida, ubicados en el recinto ferial de Puente Genil durante la celebración de la Feria de Real 2026, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de los asistentes y han intervenido distintos alimentos no aptos para consumo humano y tabaco de contrabando.

Según ha informado la Benemérita en una nota, durante las actuaciones inspectoras se han verificado que las casetas y establecimientos ambulantes cumplan con la normativa de higiene alimentaria, se encuentren correctamente inscritos en los registros sanitarios correspondientes y se han comprobado las condiciones de conservación y manipulación de los alimentos, así como la información facilitada a los consumidores se ajuste a la legislación vigente.

Por parte del Seprona se han detectado, entre las infracciones más comunes, las relacionadas con deficiencias higiénico sanitarias por la ausencia de agua caliente en los lavamanos, no disponer de lavavajillas para platos reutilizables, carecer de información de alérgenos de los alimentos y carecer de cartel de prohibido fumar.

Durante las inspecciones realizadas se han detectado varias infracciones graves en productos alimenticios por carecer de número de lote, carecer de etiquetado obligatorio, tenencia de productos caducados, así como alimentos sin cadena de frío, procediéndose a la intervención de productos cárnicos --filetes de lomo cocinados y flamenquines--, así como diferentes salsas --mahonesa, funghi, gaucha y sirope de chocolate-- y varios litros de leche.

Los expedientes de denuncia instruidos por infracciones a la normativa sobre higiene alimentaria serán remitidos a la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Córdoba.

El Destacamento de Fiscal y Fronteras, unidad encargada del resguardo fiscal, se ha centrado durante las inspecciones en prevenir y perseguir fraudes e ilícitos fiscales verificando bebidas alcohólicas, tabaco y juguetes, tramitando varios expedientes de denuncia por infracción a la normativa de contrabando e infracción a la normativa de venta manual de tabaco para cachimba sin autorización, interviniéndose más de tres kilos de tabaco de cachimba, cigarrillos y vapers de contrabando.

Las actuaciones se han desarrollado en coordinación con Inspectores de la Delegación de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía para la inspección de los establecimientos y verificar si los productos alimenticios son aptos para el consumo humano, reforzando el trabajo con las administraciones en beneficio de los ciudadanos.