Una invasión de la vía del metro por un bus en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada deja seis heridos leves

GRANADA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un accidente entre el metro y un autobús interurbano en el Parque Tecnológico de la Salud (PTS) en término municipal de Armilla, en el área metropolitana de Granada, ha dejado seis heridos leves, después de que el bus haya invadido cuando el semáforo estaba en rojo la plataforma del metropolitano, cuyo servicio se ha visto afectado por los trabajos de retirada de los vehículos afectados.

Fuentes municipales consultadas por Europa Press en Armilla han indicado que el autobús cubría el recorrido Granada-Motril y que han sido seis las personas que han necesitado de asistencia, algunos de ellos hospitalaria, mientras que desde Fomento de la Junta se ha asegurado que han sido atendidos "varios usuarios que han sufrido golpes y heridas leves".

Desde la Junta se ha detallado igualmente que a las 13,49 horas se ha producido una colisión entre un autobús y una de las unidades del metro de Granada en el cruce del PTS en Armilla, "que ha ocasionado el descarrilamiento de esta última" sin heridos de gravedad en el pasaje del tren ni en el del bus.

Debido a esta incidencia, que ha implicado la retirada del autobús y el tren afectado se ha establecido un servicio parcial del metro entre Albolote y Nuevo Los Cármenes, ha agregado esta fuente, que ha detallado que "la colisión se ha producido después de que el autobús haya invadido la plataforma cuando el semáforo estaba en rojo".

De la "incidencia (colisión) con ocupación de vía" se ha informado también a través de las redes sociales del metro de Granada, que ha detallado asimismo la articulación de los servicios parciales entre Albolote y Nuevo Los Cármenes, y apuntado posteriormente que el incidente en el PTS ha llevado a que no se pueda prestar el servicio entre Nuevo Los Cármenes y Armilla en tanto se desarrollan los trabajos pertinentes.