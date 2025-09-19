Investigado por conducir sin carné, dar positivo en drogas y abandonar el coche en la A-44, en Cárcheles (Jaén)

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

JAÉN 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil han investigado a un hombre de 31 años como presunto autor de diversos delitos contra la seguridad vial, después de conducir sin carné, ya que le había sido retirado; abandonar su coche en la A-44, a la altura del término de Cárcheles, y dar positivo en drogas. Poco antes, además, había estado implicado en un siniestro vial en la misma autovía y se marchó del lugar para no ser identificado.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de septiembre, sobre las 17,00 horas, cuando la Central COTA del Subsector de Tráfico de Jaén comenzó a recibir numerosos avisos a través del 112, en los que distintos usuarios informaban de la conducción anómala de un turismo a la altura del kilómetro 64 de A-44, según ha informado este viernes el Instituto Armado.

Uno de los avisos procedía de un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado fuera de servicio. Explicaba que estaba en torno al kilómetro 65, donde un conductor había dejado el vehículo abandonado, sin señalización alguna, en mitad del carril derecho y, seguidamente había huido, saltando la valla de protección de la autovía y perdiéndose campo a través.

Hasta el lugar llegaron patrullas del Subsector de Tráfico y de Seguridad Ciudadana, que inmediatamente señalizaron y retiraron el vehículo. Se encontraba en un tramo de sucesivas curvas, de visibilidad reducida y con limitación de velocidad, que "lo hacía especialmente peligroso para la integridad el resto de usuarios".

Los agentes localizaron al hombre oculto entre la maleza. Fue identificado y sometido a las pruebas de detección alcohol y drogas, que dieron resultado positivo en tres sustancias diferentes en el test indiciario de drogas, pendiente de confirmación por el laboratorio.

Igualmente, le constaba una pérdida de vigencia del permiso de conducir y estaba "implicado en un siniestro vial ocurrido esa misma tarde en la A-44 sentido Bailén y del que se ausentó para no ser identificado".

Por todos estos hechos, la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de Jaén (UNIS) inició diligencias policiales contra él y lo ha investigado por los presuntos delitos contra la Seguridad Vial, tipificados en los artículos 379, 384 y 385 del Código Penal.

En concreto, por conducir un vehículo a motor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas; conducir en los casos de pérdida de vigencia del permiso y por originar un grave riesgo para la circulación al abandonar su vehículo en la autovía creando un obstáculo imprevisible y sin señalización alguna, según ha detallado la Guardia Civil.