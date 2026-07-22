Investigado en Posadas (Córdoba) por abandonar cinco cachorros de gato en una caja

Los cinco cachorros de gato abandonados en una caja en la localidad cordobesa de Posadas. - GUARDIA CIVIL

POSADAS (CÓRDOBA), 22 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha investigado a un hombre como presunto autor de un delito de maltrato animal por abandono de cinco cachorros de gato en una caja en la localidad cordobesa de Posadas.

Según informa la Benemérita, la actuación, en el marco de la operación 'Felis', se inició tras la denuncia presentada por un voluntario de una asociación protectora de animales, quien comunicó a la Guardia Civil el hallazgo de una caja que contenía cinco crías de gato de muy corta edad.

Los agentes del Seprona iniciaron la correspondiente investigación, tomando declaración a la persona que localizó a los animales y realizando las indagaciones policiales que permitieron identificar y localizar el vehículo utilizado para cometer el abandono, así como al presunto autor de los hechos.

Al respecto, la persona identificada como presunta autora reconoció que, efectivamente, había depositado una caja con los animales en su interior, en el lugar del hallazgo, con el fin de que fuese encontrado por una persona responsable de la protectora, pero no comunicó a nadie el hecho, por lo que abandonó a los animales a su suerte.

Ante estos hechos, la Guardia Civil ha investigado al presunto autor como responsable de un delito de maltrato animal por abandono, instruyéndose las correspondientes diligencias, que han sido remitidas a la autoridad judicial competente.

El Instituto Armado recuerda que el abandono de animales constituye un delito cuando pone en peligro su vida o integridad. En caso de no poder hacerse cargo de un animal, es fundamental acudir a los cauces legalmente establecidos y contactar con los servicios municipales o con protectoras de animales, evitando cualquier actuación que pueda comprometer el bienestar de los animales.