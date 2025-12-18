Un investigado en Villanueva del Duque (Córdoba) por robar material en una explotación ganadera

Agentes de la Guardia Civil en Villanueva del Duque. - GUARDIA CIVIL

VILLANUEVA DEL DUQUE (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, dentro del marco de los servicios que viene realizando en la provincia para la prevención de los robos y hurtos en explotaciones agrícolas y ganaderas, ha investigado a un vecino de Córdoba, de 32 años, como presunto autor de un delito de hurto cometido en una explotación ganadera en el término municipal de la localidad de Villanueva del Duque (Córdoba).

Según informa la Benemérita en una nota, uno de los equipos ROCA que actúa en la zona norte de la provincia tuvo conocimiento a finales del pasado mes de octubre, a través de una denuncia presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Villanueva del Duque, de que se había producido un hurto de maquinaria y material en una explotación ganadera de la localidad, donde autor desconocido, tras acceder al interior de la misma, había sustraído, entre otros, efectos un calentador, varios motores eléctricos, tuberías de cobre usado y baterías usadas de tractor e hierro.

Inmediatamente, se trasladó al lugar indicado uno de los equipos ROCA que actúa en la zona, donde, tras comprobar lo denunciado, iniciaron gestiones para el total esclarecimiento del hurto, la identificación, localización y detención del presunto autor. Las gestiones practicadas permitieron averiguar que el día en que se cometieron los robos había sido visto en la zona un vehículo que había resultado sospechoso.

Las gestiones practicadas entorno al vehículo, unidas a los indicios obtenidos en la inspección ocular practicada en la explotación, permitieron identificar al presunto autor, que resultó ser un vecino de Córdoba, de 32 años de edad y conocido por sus amplios antecedentes policiales, quien ha sido investigado como presunto autor de un delito de hurto. El investigado y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.