Un investigador de Loyola Andalucía hablará sobre responsabilidad corporativa y Covid en un foro de Andalucía Emprende

CÓRDOBA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El economista y profesor cordobés Javier Pérez Barea, investigador en la Universidad Loyola Andalucía y ganador mundial CoBS 2020 en Responsabilidad Social Corporativa (RSC), participará este miércoles a las 12,00 horas en un encuentro digital de Andalucía Emprende, organizado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, para hablar sobre como paliar los efectos del Covid-19 por medio de la responsabilidad social de las empresas.

Según la información facilitada a Europa Press por Pérez Barea, en dicho encuentro digital "se abordará la importancia de la responsabilidad social de la empresa desde el punto cero, y cómo las empresas pueden implantarla en sus respectivas actividades y rentabilizarla económicamente". También se tratará "cómo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son para todos los emprendedores de nuestra comunidad autónoma".

Para obtener más información al respecto e inscribirse para poder asistir al encuentro digital, se puede consultar 'Somos Emprende Network' de Andalucía Emprende (Facebook.com/CADECordoba) y a través del enlace 'https://bit.ly/2N13NvT'.

Pérez Barea, adscrito al Departamento de Gestión Empresarial del Campus de Córdoba de la Universidad Loyola Andalucía, ha sido el primer y único español en proclamarse ganador del prestigioso premio mundial CoBS 2020, organizado por 'The Council on Business & Society' sobre artículos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y en el que participan las mejores escuelas de negocios del mundo, destacando China, Japón y Reino Unido, según las clasificaciones publicadas por Financial Times o The Economist.