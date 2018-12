El investigador de Loyola Andalucía Pedro Rodríguez continúa entre los más citados del mundo en el área de Ingeniería

Publicado 28/11/2018 17:47:24 CET

SEVILLA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El doctor ingeniero Pedro Rodríguez Cortés, director del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Loyola Andalucía (Loyola.Tech), es uno de los investigadores más citados de todo el mundo en el área de Ingeniería.

El dato lo ha dado a conocer Clarivate Analytics, que acaba de publicar la lista HCR (Highliy Cited Researchers) de 2018, en el que se incluyen un total de 4.058 investigadores de todo el mundo de 21 campos de conocimiento.

Ser incluido en la lista HCR es un reconocimiento importante, ya que identifica a los investigadores que marcan la tendencia en diferentes disciplinas a nivel mundial, lo que significa que sus artículos son citados por otros investigadores como trabajo de referencia.

Concretamente, formar parte de esa lista implica estar en el 'top' del 1 por ciento de los investigadores más citados en un área concreta de conocimiento de la selecta lista de revistas indexadas recogida en el Web of Science Core Collection.

En el caso del director de Loyola.Tech, esto implica estar entre los 204 investigadores más citados a nivel mundial en el área de Ingeniería, grupo en el que sólo hay once investigadores españoles, con cinco de ellos en instituciones andaluzas. En total, hay 115 investigadores españoles en los 21 campos de las ciencias tecnológicas y sociales de la lista confeccionada por Clarivate Analytics y la Universidad Loyola Andalucía es la única universidad privada española incluida en esta lista: España se sitúa así en el 'top 10' de países con investigadores de referencia mundial.

Experto en redes inteligentes ('smart digital grids') con generación basada en energías renovables, Rodríguez ha publicado más de 100 artículos en revistas indexadas de alto impacto y ha recibido más de 28.000 citas en total, con un índice de impacto h=58, según datos de Google Scholar. La repercusión de sus trabajos en la comunidad científica sitúa a Rodríguez en el selecto grupo de los 204 investigadores más citados de todo el mundo en el área de Ingeniería y, por tanto, con mayor impacto en su área de investigación.

TRAYECTORIA

Pedro Rodríguez Cortés es ingeniero industrial y Doctor por la Universidad Politécnica de Cataluña (premio medalla de bronce de la UPC como primero de promoción y premio extraordinario de doctorado, respectivamente). Realizó estancias como investigador postdoctoral en el Center for Power Electronics Systems de Virginia Tech, en EEUU (2004-2005), así como en el Laboratoti de Electrónica de Potencia (Elepot) de la Universidade Federal do Rio de Janeiro de Brazil (2006) y en el Departament of Energy Tecnology (DET) de la Universidad de Aalborg (AAU) de Dinamarca (2006-2007).

Ha sido profesor visitante en el DET-AAU de Dinamarca (2008-2011) y profesor invitado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) Energy Initiative, de Boston, en EEUU (2017).

Rodríguez acumula un amplio bagaje profesional tanto en la universidad como en la industria. Ingresó en la Universidad Politécnica de Cataluña como profesor asociado en 1990, donde se convirtió en el director del Centro de Investigación en Sistemas de Energía Renovable (SEER).

En su faceta industrial, fue coordinador del Vestas Power Programme en Dinamarca (2006-2011) y director de Tecnología en el Área de Modern Power Systems en Abengoa Research en España (2011-2017). Actualmente es catedrático de la Universidad Loyola Andalucía y el director de Loyola.Tech, el Instituto de Investigación en Ciencia y Tecnología de la sede académica.

Rodríguez es un 'Fellow Member' del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), la mayor organización profesional de ingenieros dedicada a la estandarización y al desarrollo de tecnología, y miembro colaborador del Consejo Europeo de Investigación y de la Agencia Estatal de Investigación.

Es coautor de un libro de referencia --que se ha llegado a traducir al chino-- de más de 100 artículos en revistas técnicas indexadas y de alrededor de 300 artículos en actas de congresos, así como coinventor de 16 patentes licenciadas. Sus intereses de investigación actuales incluyen los sistemas inteligentes de energía, los sistemas flexibles de transmisión y distribución de potencia, el acceso universal a la energía y las energías renovables.