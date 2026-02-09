Investigadores demuestran la eficacia de la electroremediación para eliminar pesticidas en suelos del olivar

Investigadores realizan labores de muestreo en una de las fincas adheridas al proyecto - UJA

JAÉN 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del proyecto europeo Soil O-live demuestran la eficacia de la electroremediación para eliminar pesticidas en suelos del olivar. El ozono generado electroquímicamente se perfila, según esta investigación, como la estrategia más viable para su uso en campo, ya que combina una eliminación efectiva de contaminantes con la preservación de la salud y funcionalidad del ecosistema del suelo.

El proyecto europeo Soil O-live ha dado un nuevo paso para optimizar la regeneración de los suelos en un contexto de preocupación, ya que, según publicaba recientemente la revista 'Nature', los suelos europeos presentan niveles de contaminación por pesticidas elevados, que además tienen efectos sobre la biodiversidad del suelo y su función ecológica.

En este sentido, una investigación liderada por la catedrática del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Castilla-La Mancha (Ciudad Real), la profesora Cristina Sáez, en colaboración con la Universidad de Jaén y el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS) del CSIC, ha demostrado, en una serie de experimentos de microcosmos, la eficacia de la electroremediación para eliminar pesticidas en suelos agrícolas, en este caso, de olivar, de una manera sostenible.

Los resultados de esta investigación se han publicado en la prestigiosa revista de ingeniería química ambiental 'Journal of Environmental Chemical Engineering'. En el artículo 'Oxidative technologies for olive grove soils: impacts of electrogenerated H2O2 and O3 on pesticide degradation and ecosystem health' se explica que han investigado la remediación de suelos de olivar contaminados con atrazina y glifosato mediante el uso de oxidantes verdes, específicamente peróxido de hidrógeno y ozono, generados de forma electroquímica directamente en suelo real inalterado.

Durante un periodo de 30 días en condiciones de laboratorio, se evaluó la eficacia de estos tratamientos, observando que ambos oxidantes logran degradar los pesticidas de manera significativa: el peróxido de hidrógeno alcanzó eliminaciones superiores al 60 por ciento para la atrazina y del 25 por ciento para el glifosato, mientras que el ozono logró niveles del 40 por ciento y 21 por ciento, respectivamente.

Tal y como se ha informado desde la Universidad de Jaén, los resultados sugiere que un factor limitante en la remediación no es sólo la cantidad de oxidante utilizado, sino también la dificultad de transporte de estas sustancias a través de la estructura del suelo.

Un hallazgo del estudio es el impacto ambiental diferencial, mientras que el peróxido de hidrógeno suprimió la respiración del suelo, al menos de manera temporal, y aumentó la mortalidad de los nematodos, usados como bioindicadores, el ozono demostró ser aséptico con la actividad biológica.

Se concluye así que el ozono generado electroquímicamente se perfila como la estrategia más viable para su uso en campo, ya que combina una eliminación efectiva de contaminantes con la preservación de la salud y funcionalidad del ecosistema del suelo.

Este descubrimiento científico se realiza en la fase de restauración del proyecto Soil O-live en la que se pretende seguir mejorando la salud del suelo y aportar soluciones a problemas concretos identificados en el proyecto, como es la presencia de contaminantes de diferente naturaleza en estos suelos o la baja biodiversidad que albergan.