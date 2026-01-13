Investigadores del proyecto Soil O-Live hallan un novedoso método para la detección del glifosato en suelos de olivar

Uno de los olivares analizados. - UJA

JAÉN 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores del proyecto europeo Soil O-Live, coordinado por la Universidad de Jaén, han hallado un novedoso método para la detección del glifosato (GLY) y otros pesticidas altamente polares en diferentes manejos del suelo del olivar.

El trabajo, publicado en la prestigiosa revista 'Environmental pollution', se titula 'Rugged LC-MS/MS method for the large-scale monitoring of glyphosate and other highly polar pesticides in soils across European Union olive orchards', según ha informado este martes la UJA.

Está firmado por los investigadores del Departamento de Química Física y Analítica Alfonso Fernández-García, David Moreno-González, Andrés J. Rascón, Ana B. Martínez-Piernas, Bienvenida Gilbert-López y Juan F. García-Reyes, así como Antonio J. Manzaneda, del Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología.

Con anterioridad a este nuevo método desarrollado en el proyecto Soil O-Live basado en LC-MS/MS, la determinación del glifosato en suelo era bastante complicada por las propiedades de este herbicida, su alta polaridad y naturaleza iónica.

En este artículo, los investigadores demuestran que su técnica permite una "cuantificación precisa tanto del GLY como de compuestos relacionados como el ácido aminometilfosfónico (AMPA), resultante de su degradación".

El método se basa en la extracción sólido-líquido seguida de LC-MS/MS directa, utilizando una columna aniónica polar y evitando la etapa de derivatización. Este sistema evita problemas como la pasivación de la fase estacionaria, los cambios en el tiempo de retención y la falta del mismo, la reproducibilidad del analito, la sensibilidad inestable y el bajo rendimiento en el transcurso de un conjunto grande de muestras.

Para evaluar el rendimiento del método, se usaron alrededor de 800 muestras de suelo de olivar de la cuenca mediterránea bajo diferentes sistemas de manejo del suelo, el tradicional, el intensivo y el ecológico, identificando en la mayoría tanto GLY como dos de sus principales productos de transformación, AMPA y N-acetil-AMPA.

Las principales conclusiones de estos análisis es que los suelos de olivar bajo el sistema de producción intensiva y el tradicional muestran concentraciones sustancialmente más altas de pesticidas en comparación con los ecológicos, como era de esperar.

En cuanto a las tendencias geográficas, Portugal exhibió las concentraciones promedio más altas en suelos bajo manejo tradicional e intensivos. En España y Marruecos, los olivos intensivos obtuvieron la concentración más alta, mientras que, en Grecia, fue en el manejo tradicional. También se detectaron mínimas concentraciones trazas de GLY y AMPA en suelos manejados orgánicamente en Portugal, España y Grecia, por posible contaminación de las aplicaciones desarrolladas en olivos cercanos.

Este método supone "una novedosa aportación" del proyecto Soil O-Live, coordinado por la Universidad de Jaén, para la disciplina de las ciencias ambientales y en lo que se refiere a la contaminación de suelos por pesticidas.

EL PROYECTO

Soil O-Live busca informar a los agricultores sobre la implementación de prácticas sostenibles y de mejora de los suelos del olivar. Está formado por 15 instituciones académicas como la UJA, el CSIC o la Agencia Española de Normalización (UNE) y dos empresas del sector del olivar, entre las que se encuentra Deoleo.

El proyecto se enmarca dentro de la Misión Soil Heath and Food del programa de I+D+i Horizonte Europa (programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea para el período 2021-2027).