Investigadores de la UJA parten hacia Isla Decepción para participar en un proyecto de la Campaña Antártica Española

Los investigadores Alfonso Ontiveros, Manuel Ureña, Isabel Abad y Mario Sánchez-Gómez. - UJA

JAÉN 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Jaén (UJA), integrantes del proyecto Suprodei, han partido este miércoles hacia Isla Decepción, en el marco de la Campaña Antártica Española 2025-2026.

Van a desarrollar su investigación en la base española Gabriel de Castilla, donde permanecerán hasta el 8 de febrero. Se trata del físico Alfonso Ontiveros, el geomático Manuel Ureña y los geólogos Isabel Abad y Mario Sánchez-Gómez, según ha informado la institución académica jiennense.

Isla Decepción es un volcán activo, con varios glaciares en sus cumbres, donde los investigadores de la UJA van a estudiar la estabilidad de las laderas a partir de las propiedades físicas de las partículas de ceniza volcánica que en el ambiente antártico sufren una alteración mínima.

En concreto, durante la presente campaña, estos cuatro investigadores completarán los muestreos llevados a cabo en la campaña anterior. Además, mediante técnicas de fotogrametría terrestre y escaneado láser, realizarán un levantamiento topográfico de las laderas del volcán donde exista mayor riesgo de formación de lahares, un tipo de inundación de barro propia de las zonas volcánicas donde se acumula ceniza volcánica.

Se trata de un proyecto interdisciplinar que involucra a tres departamentos de la Universidad de Jaén --Geología, Física, e Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría--. Supone un equipo exclusivamente de la UJA que participa con un proyecto del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en la Campaña de Investigación Antártica Español, coordinado por el Comité Polar Español.