Investigadores de la Universidad CEU Fernando III abordan cómo afrontar la "inmigración irregular" en el Mediterráneo

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad CEU Fernando III han analizado el reto que representa la "inmigración irregular para la seguridad en el conjunto del continente europeo" en el trabajo 'La securitización de la lucha contra la inmigración irregular en el Mediterráneo por parte de la UE y España: un enfoque multidisciplinar', en el que abordan "esta realidad desde una perspectiva multidisciplinar" que permite realizar un diagnóstico "preciso" y plantear soluciones "eficaces y sostenibles".

Según ha detallado la institución académica en una nota, este trabajo ha analizado el "modelo de negocio de los traficantes de personas" y ha profundizado en la "utilización de la migración como arma geopolítica", así como ha buscado las "posibles soluciones jurídicas y de seguridad" y sus "causas en África", ha explicado su investigador principal, el catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad CEU Fernando III, Carlos Espaliú.

Este trabajo está enmarcado en el Grupo de Seguridad y Defensa de la Universidad CEU Fernando III, y ha reunido a un grupo de investigadores especializados en Relaciones Internacionales, Derecho Internacional, Economía y Seguridad, "impulsando la colaboración de la Universidad CEU Fernando III junto a otras universidades nacionales e internacionales".

En concreto, el objetivo de esta investigación es tratar de "aportar más luz al enorme problema que se toma la vida de miles de personas cada año en el Mediterráneo", según ha informado la Universidad CEU Fernando III. Al hilo, Espaliú ha explicado que están estudiando "buenas prácticas en otros países" en la lucha contra la inmigración irregular, además de trabajar en la integración de las comunidades extranjeras.

Así, la Universidad CEU Fernando III ha conseguido su primer proyecto de investigación competitivo, concedido por el Centro Universitario de la Guardia Civil, lo que supone un "gran hito" para la universidad, puesto que "la calidad y el rango de las universidades en España y en todo el mundo se mide en particular en atención a los proyectos de investigación competitivos que se obtienen", ha subrayado el catedrático.

"Es el primero que se obtiene desde el nacimiento de la universidad y abre el camino a otros muchos que se unirán en el futuro", ha apuntado Espaliú. En este contexto, la labor investigadora de la citada Universidad resulta "clave" para analizar las "causas y consecuencias" del fenómeno migratorio y para "ofrecer respuestas" y visibilizar aspectos que "quedan fuera del debate público".