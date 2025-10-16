Investigados dos vecinos de Villaviciosa de Córdoba acusados de cazar en época de veda

Archivo - Una patrulla de la Guardia Civil en Villaviciosa de Córdoba. - GUARDIA CIVIL - Archivo

VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 16 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha investigado en Villaviciosa de Córdoba (Córdoba) a dos personas, de 22 y 24 años de edad, como presuntas autoras de un delito contra la flora y fauna por supuestamente cazar en época de veda sin la preceptiva autorización.

Según ha informado la Benemérita en una nota, los agentes, dentro de los servicios que viene desarrollando en la provincia para la protección de la fauna, la flora y el medio ambiente, sorprendió en fechas recientes a dos vecinos de Villaviciosa de Córdoba cuando circulaban con un vehículo por el paraje público Cabeza Aguda del término municipal de localidad (terreno cinegético sometido a régimen especial), portando el acompañante un rifle municionado, desfundado y dispuesto para su uso.

Al proceder los guardias civiles a la identificación de estas personas, comprobaron que ambas mostraban un evidente estado de nerviosismo. Asimismo, también pudieron comprobar que presentaban manchas de lo que parece ser sangre en manos, brazos y ropas.

Ante ello, tras identificarlos, procedieron al registro del vehículo, lo que permitió localizar en su interior, además del arma reseñada, un silenciador, munición, cuchillos y hacha, todos ellos con restos de sangre, así como cuatro reses cervunas adultas que transportaban en el cajón trasero del vehículo, con aparentes signos de haber sido abatidos recientemente.

Por lo expuesto anteriormente, los guardias civiles procedieron a la aprehensión de todos los efectos reseñados anteriormente, así como la investigación de estas dos personas como presuntos autores de un delito contra la flora y la fauna, por cazar en época de veda sin la preceptiva autorización.

Además, los guardias civiles procedieron a la instrucción del preceptivo expediente de denuncia al propietario del arma, por infracción a lo dispuesto en la Ley 8/2003 de flora y fauna de Andalucía por tenencia de medios prohibidos para la caza (silenciador). Los investigados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.