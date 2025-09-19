Investigados tres varones en Adamuz (Córdoba) tras amenazar de muerte a un hombre, robarle 200 euros y enseres por deuda

ADAMUZ (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha investigado en Adamúz a tres hombres como presuntos autores de un delito de amenazas y otro de robo con fuerza en las cosas, tras amenazar de muerte al denunciante, sustraerle 200 euros y enseres de su vivienda por una deuda.

Según ha informado la Benemérita en una nota, el día 5 de agosto el afectado denunció que varias personas tras amenazarle en su domicilio, le habían sustraído el citado dinero, ropa y otros efectos.

En las primeras gestiones averiguaron que los presuntos autores tras personarse en la vivienda y amenazar de muerte al denunciante, quien logró huir de la misma, sustrajeron el dinero y los efectos reseñados. Los presuntos autores para acceder al domicilio habían forzado la puerta de entrada al mismo.

Fruto de la investigación, la Guardia Civil comprobó que los presuntos autores eran conocidos del denunciante y que el motivo de las presuntas amenazas resultó ser una deuda que los individuos reclamaban al mismo.

El avance de la investigación permitió obtener indicios suficientes de la implicación en los hechos de los tres varones, vecinas de la localidad, que ya han sido investigados como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza en las cosas y amenazas. Los investigados y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.