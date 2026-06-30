Investigan la apertura de una vía de escalada en un abrigo BIC con arte rupestre de Los Villares de Jaén

Abrigo sobre el que se ha abierto la vía de escalada - GUARDIA CIVIL

JAÉN 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a individuo como presunto autor de una infracción contra el patrimonio histórico, tras detectar la apertura de una vía de escalada en un abrigo rocoso con arte rupestre en el Cerro La Velata, ubicado en el término municipal de Los Villares de Jaén (Jaén).

Ha sido gracias a la colaboración ciudadanía que la Guardia Civil tuvo conocimiento de la apertura de vías de escalada en este abrigo, en cuyas paredes se conserva arte rupestre catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).

Durante la inspección ocular, los agentes localizaron varios anclajes fijos de escalada instalados mediante perforaciones sobre el soporte rocoso, entre el techo de la cavidad y una de sus paredes laterales.

También localizaron una cuerda de escalada de aproximadamente 80 metros fijada a distintos puntos de anclaje de la vía, e intervinieron diverso material presuntamente utilizado para su apertura, entre el que se encontraba un taladro de batería con broca para piedra, un martillo, mosquetones, aseguradores y otros accesorios de escalada.

Los agentes constataron alteraciones en el soporte rocoso del abrigo como consecuencia de las perforaciones realizadas y fijación de anclajes, no apreciando en principio, daños directos sobre las pinturas rupestres ni sobre otros restos pictóricos visibles.

Los abrigos y cuevas que contienen manifestaciones de arte rupestre tienen la consideración de BIC y gozan del máximo nivel de protección legal.

Las gestiones practicadas han permitido identificar al presunto autor de los hechos, quien ha reconocido haber realizado la apertura de la vía y ser propietario del material intervenido.

La Guardia Civil ha puesto los resultados de la investigación en conocimiento de la autoridad competente por una posible infracción contra el patrimonio histórico, por la realización de actuaciones materiales sobre un Bien de Interés Cultural sin autorización.