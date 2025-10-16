Investigan la desaparición de un Picasso que era trasladado desde Madrid para una exposición en Granada

GRANADA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación tras la denuncia por la desaparición de un cuadro de Pablo Ruiz Picasso que tenía que ser trasladado junto con otras 56 obras desde Madrid a Granada para la exposición 'Bodegón | La eternidad de lo inerte' del Centro Cultural CajaGranada.

Fuentes cercanas al caso han indicado a Europa Press que las 57 obras estuvieron almacenadas en las dependencias pertinentes en el marco del protocolo que se sigue para un traslado de estas características en Madrid, incluidos esta obra de Picasso, 'Naturaleza muerta con guitarra', según ha adelantado este jueves el diario Ideal.

El 25 de septiembre estaban almacenadas en las citadas dependencias y la salida para la exposición se producía ya a principios de octubre, haciendo noche en Deifontes, en la provincia de Granada, y comprobándose, el pasado día 6, tras su llegada a la capital granadina, que la citada obra no estaba, según han indicado estas mismas fuentes, que han incidido que se desconoce dónde pudo producirse el extravío.

El Centro Cultural CajaGranada abría el pasado jueves la exposición 'Bodegón | La eternidad de lo inerte', una muestra que invita a redescubrir uno de los géneros más antiguos y simbólicos de la historia del arte a través de más de medio centenar de piezas, según la información que facilitaba la entidad en nota de prensa entonces.

En concreto la exposición reúne 58 obras que reflejan dos de las etapas más icónicas de este género; el siglo XVII y el siglo XX, trazando un recorrido que va desde las composiciones moralizantes del Barroco flamenco hasta las naturalezas muertas cubistas de Juan Gris o María Blanchard, pasando por las visiones metafísicas de Magritte o las reinterpretaciones contemporáneas de Antonio López y Fernando Botero. Todas las obras proceden de colecciones privadas y muchas de ellas son inéditas para el público.