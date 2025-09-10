Investigan la muerte de un hombre por arma de fuego a manos de un vecino de Huétor Santillán (Granada)

GRANADA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desplegado efectivos para detener al supuesto autor del disparo que ha acabado con la vida de un convecino en término municipal de Huétor Santillán, en la provincia de Granada.

Fuentes consultadas en la Guardia Civil de Granada han confirmado el fallecimiento por arma de fuego de una persona mientras trabaja para detener al presunto autor, en el marco de la investigación abierta tras lo sucedido.

Otras fuentes cercanas al caso han indicado a Europa Press que, tras la muerte por disparo de la víctima, el supuesto autor se ha atrincherado en una casa de un anejo del municipio, habiéndose movilizado más de medio centenar de efectivos, en un operativo en que se movilizan también a Bomberos y Protección Civil.