El IPC baja al 2,1% en Andalucía en enero, siete décimas menos que el mes anterior

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 2,1% en Andalucía en enero en tasa interanual, siete décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de enero es el más bajo registrado en Andalucía desde mayo de 2025. En términos mensuales y en lo que va de año, la inflación en Andalucía disminuyó un 0,4%.

Los precios superan el nivel del año anterior en Bebidas alcohólicas y tabaco 4,5% (+0,3% puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y hoteles, un 4,1%, (-0,2 puntos); alimentos y bebidas no alcohólicas, un 3% (+0,3% puntos); Otros bienes y servicios, un 3,2% (+0,4 puntos); Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 2,4% (-3,2 puntos); Sanidad, un 2,8% (-0,2 puntos) y muebles y artículos del hogar, un 0,6%, (+0,2 puntos).

Por el contrario, bajan en las categorias de vestido y calzado un -3,2%, (-3,4 puntos); Transporte, un -0,4% (-1,9 puntos) e Informe y Comunicaciones, -0,2%, (-0,7 puntos).

A nivel nacional, el IPC recortó su tasa interanual en enero seis décimas, hasta el 2,3%, su menor nivel desde el pasado mes de junio, debido a la bajada de los precios de los carburantes para vehículos personales y a la evolución de los precios de la electricidad.

El descenso es una décima superior al esperado, pues Estadística avanzó a finales del mes pasado un IPC del 2,4%, cinco décimas por debajo del dato de diciembre de 2025.

