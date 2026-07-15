El IPC baja al 2,8% en Andalucía en junio, dos décimas menos que el mes anterior

Archivo - Puestos de alimentos en un Mercado en imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 2,8% en Andalucía en junio en tasa interanual, dos décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de junio es el más bajo registrado en Andalucía desde febrero de 2026. En términos mensuales, la inflación en Andalucía aumentó un 0,4%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,1%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos restaurantes y servicios de alojamiento, un 5% más que en junio de 2025 (-0,1 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); transporte, un 4,8% (-2,4 puntos); cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos, un 3,5% (+0,2 puntos) y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 3,2% (+4,1 puntos).

Mientras, donde las subida interanuales son más moderadas es en información y comunicaciones, un 0,1% (+0 puntos); alimentos y bebidas no alcohólicas, un 1,1% (-0,3 puntos); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,2% (+0 puntos) y enseñanza, un 2,1% (+0 puntos).

A nivel nacional, el Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en junio en el 3,2% por tercer mes consecutivo en pleno 'shock' energético por la guerra en Irán, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

Con el dato de junio, la inflación encadena cuatro meses consecutivos por encima del 3%, los tres últimos anclada en el 3,2%.

El organismo ha explicado que en el comportamiento de la inflación de junio tiró al alza la vivienda, principalmente por el incremento de los precios de la electricidad y del gas, hecho que se justifica por la desaparición de las medidas fiscales sobre la energía que el Gobierno inició el pasado 1 de junio.

En concreto, en lo que respecta a las medidas anticrisis, tras la bajada de la factura de la luz en abril, a partir del 1 de junio se inició la desactivación gradual de la rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicable a electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña.

Por el contrario, Estadística ha explicado que tiraron a la baja los precios del transporte debido a la caída de los combustibles.

El INE ha moderado la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) hasta el 2,9%, tal y como avanzó el mes pasado y una décima por debajo de la tasa registrada en mayo.

En términos mensuales (junio sobre mayo), el IPC subió un 0,6%, cinco décimas más que en mayo. Con el incremento de junio, la inflación mensual acumula cinco meses consecutivos de alzas.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) mantuvo su tasa interanual en junio en el 3,6%, con una variación mensual del 0,6%.