Sindicatos exigen subidas salariales ante el aumento del IPC para recuperar poder adquisitivo

Archivo - Puesto de fruta y verdura en imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO en Andalucía han reclamado este miércoles subidas salariales y contener los precios ante el nuevo incremento del IPC para "recuperar poder adquisitivo".

De esta manera, desde UGT han subrayado que ante el actual escenario de inflación y "lo convulso del panorama geopolítico internacional", es "fundamental continuar apostando por la inclusión de cláusulas de revisión salarial clara y efectivas", algo que en la actualidad sólo registran el 48% de los convenios colectivos firmados en el ámbito de negociación de nuestra tierra.

Así, ha subrayado que entre enero de 2020 y la actualidad, el incremento acumulado de los precios ha sido de casi un 26% (25,7%). Durante este mismo periodo, el incremento salarial pactado en los convenios no ha alcanzado el 18%, por lo que la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores se situaría en torno a los ocho puntos.

Del mismo modo, ha destacado que ante la reciente evolución de las cifras de paro registrado y las mejoras alcanzadas en el seno del mercado laboral andaluz y español, desde UGT Andalucía "estamos convencidos de que es el momento de dar un paso al frente y alcanzar un incremento salarial de al menos el 4% hasta 2028. En definitiva, lo que demandamos es que la mejora de las cifras de empleo y de beneficios empresariales se traduzcan también en mejoras de la calidad de vida y del poder adquisitivo del conjunto de la ciudadanía en general y de las familias trabajadoras en particular".

Por su parte, CCOO-A aseverado que "no es de recibo que los precios sigan subiendo a estos ritmos mientras que los salarios no lo hacen" y ha pedido al empresariado andaluz contención de precios.

Asimismo, ha reclamado subidas salariales que pongan freno a la pérdida de poder adquisitivo. "Es necesario que la patronal entienda que un 4% de incremento salarial es algo bastante razonable y que se pueden permitir ante los grandes beneficios empresariales y las grandes ayudas que están recibiendo por parte de las instituciones públicas de este país", ha asegurado.

Para CCOO es urgente frenar esa "avaricia empresarial". "En los últimos 5 años los beneficios empresariales han subido por encima del 30% y los salarios no han llegado al 15% de incremento".

Una realidad ante la que el sindicato ha explicado que "es necesario repartir más y repartir mejor, de manera más justa, los beneficios que se producen en las empresas para que podamos hacer frente a la cesta de la compra precisamente".

Asimismo, el sindicato ha instado a las administraciones públicas y a la patronal a que apuesten e inviertan en transiciones ecológicas, en energías renovables, y en nuevos modelos de producción "que nos permitan producir más y mejor y, por supuesto, a un menor coste para poder hacer frente a los consumos energéticos que necesitan los trabajadores y trabajadoras andaluces".