El IPC se modera al 2,9% en Andalucía en noviembre

Archivo - Puestos de alimentos en el Mercado de la Encarnación en imagen de archivo.- Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 2,9% en Andalucía en noviembre en tasa interanual, tres décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de noviembre es el más bajo registrado en Andalucía desde agosto de 2025. En términos mensuales, la inflación en Andalucía se mantuvo un 0%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,5%.

Donde más subieron los precios en Andalucía respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 5,8% más que en noviembre de 2024 (-2,3 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,5% más (+0,3 puntos); restaurantes y hoteles, un 4,3% más (-0,8 puntos) y sanidad, un 3,1% más (+0,2 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -0,1% (-2,4 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

LA INFLACIÓN EN ANDALUCÍA POR PROVINCIAS

Por provincias, donde más se han incrementado los precios hasta noviembre ha sido Málaga (3,2%, con una subida mensual del 0%), seguida de Sevilla y Huelva (3%, con una subida mensual del 0%).

A continuación, Almería y Cádiz (2,9%, con una subida mensual del 0,1% y 0%, respectivamente) y Granada (2,8%, con una bajada mensual del 0,1%). Sigue con Córdoba (2,7%, con una bajada mensual del 0,2%) y Jaén (2,6%, con una subida mensual del 0,1%).

DATOS NACIONALES

El Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó su tasa interanual en noviembre una décima, hasta el 3%, debido a la bajada de los precios de la electricidad, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirman los avanzados a finales del mes pasado.

Con este descenso de una décima en el penúltimo mes del año, el IPC interanual rompe con dos meses consecutivos de ascensos después de que en octubre cerrara en su nivel más alto en 16 meses (3,1%).

Tanto el INE como el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa han explicado que la moderación del IPC en noviembre se debe a que los precios de la electricidad bajaron este mes, frente al incremento que experimentaron un año antes. Como resultado del descenso de los precios de la luz, el grupo de vivienda recortó su tasa interanual 1,8 puntos, hasta el 5,7%.

Por contra, los alimentos y bebidas no alcohólicas elevaron cuatro décimas su tasa anual, hasta el 2,8%, debido al encarecimiento de los aceites y grasas, y de la leche, el queso y los huevos, cuyos precios repuntaron el mes pasado más que en noviembre de 2024.

También tiró al alza del IPC el grupo de ocio y cultura, cuya tasa anual aumentó más de un punto, hasta el 1,2%, como consecuencia de que los precios de los paquetes turísticos bajaron menos que en noviembre del año pasado.

LA SUBYACENTE SUBE UNA DÉCIMA, HASTA EL 2,6%

El INE ha confirmado además este viernes que la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumentó una décima en noviembre, hasta el 2,6%, su valor más alto desde diciembre de 2024, cuando se situó también en el 2,6%.

En términos mensuales (noviembre sobre octubre), el IPC subió un 0,2%, cinco décimas menos de lo que aumentó el mes anterior.

La subida mensual de los precios en noviembre fue resultado del encarecimiento del vestido y el calzado en un 4% por la entrada de la temporada de invierno; del incremento en el transporte en un 0,5% por el aumento de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, y de los alimentos, cuyos precios avanzaron un 0,3% por el mayor coste de la leche, el queso, los huevos y la carne.

Por contra, el grupo de hoteles, cafés y restaurantes recortó sus precios en el mes un 0,5% impulsado por el descenso de los precios de los servicios de alojamiento.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) mantuvo su tasa interanual en noviembre en el 3,2%, y no experimentó variación en términos mensuales.