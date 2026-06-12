El IPC se modera al 3% en Andalucía en mayo, dos décimas menos que el mes anterior

Archivo - Detalle de un puesto de frutas y verduras de un mercado de abastos. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 3% en Andalucía en mayo en tasa interanual, dos décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de mayo es el más bajo registrado en Andalucía desde febrero de 2026. En términos mensuales, la inflación en Andalucía no varió, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,7%.

Donde más subieron los precios en Andalucía respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, un 7,2% más que en mayo de 2025 (+0,5 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y servicios de alojamiento, un 5,1% más (+0 puntos); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4% más (-0,8 puntos) y seguros y servicios financieros, un 3,7% más (+0,1 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadasa fueron las subidas fue en información y comunicaciones, un 0,1% (+0 puntos respecto a la tasa del mes precedente); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,2% (+0,1 puntos); Alimentos y bebidas no alcoholicas, un 1,4% (-1 punto) y Enseñanza, un 2,1% (-0,1 puntos).

Así, las únicas categorias que registraron valores negativos fueron Vestido y calzado (-1,2%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,9%).

A nivel nacional, el Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en mayo en el 3,2% y acumula ya tres meses consecutivos por encima del 3% en pleno 'shock' por la guerra en Irán, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

El organismo ha explicado que en el comportamiento de la inflación de mayo tiraron al alza el transporte --principalmente por el incremento de los precios del transporte de pasajeros por vía aérea-- y las actividades recreativas, deporte y cultura, especialmente debido a los precios de los paquetes turísticos, que bajaron menos que en mayo de 2025.

Por el contrario, Estadística ha explicado que tiraron a la baja los precios tanto el vestido y calzado como los alimentos y bebidas no alcohólicas.

Desde el Gobierno han destacado que la inflación se mantiene estable en el 3,2% en mayo gracias a las medidas del Gobierno y al 'escudo renovable', en un contexto de elevada volatilidad de los precios energéticos por la guerra de Irán.

En concreto, el Ejecutivo estima que el efecto de las medidas del Plan de Respuesta para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio sobre la inflación general es de una moderación algo superior a un punto porcentual.

El Ministerio de Economía ha puesto en valor que los precios de la electricidad y el gas permanecen contenidos, con tasas interanuales en mayo del -5,5% y el -9,7%, respectivamente. "La apuesta de España por las renovables y la soberanía energética constituye un escudo frente al impacto de la guerra de Irán", ha destacado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

De su lado, la inflación interanual de alimentos y bebidas no alcohólicas se modera al 2,2%, cuatro décimas por debajo de abril, por la evolución de las frutas y de las hortalizas, legumbres y patatas.

REUNIONES CON SECTORES AFECTADOS PARA EXTENDER EL PLAN ANTICRISIS

En el marco del seguimiento del Plan de Respuesta a la guerra, el Gobierno ha iniciado, tras el encuentro del 25 de mayo con los agentes sociales, una ronda de reuniones sectoriales para analizar el impacto de la guerra y el funcionamiento de las medidas.

Las primeras han sido esta semana, entre el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y las patronales del transporte, la logística y la distribución.

En las próximas dos semanas, el Gobierno se reunirá con los sectores energético, agroalimentario e industrial, con la vista puesta en la continuidad y adaptación del plan anticrisis más allá del 30 de junio.

LAS MEDIDAS ANTICRISIS QUE SE QUEDAN POR AHORA Y LAS QUE SE VAN

En lo que respecta a las medidas anticrisis, tras la bajada de la factura de la luz en abril, a partir del 1 de junio se inició la desactivación gradual de la rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicable a electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña. Las medidas sobre el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica continuarán hasta el 30 de junio.

Las medidas fiscales sobre los carburantes -tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y devolución parcial del gasóleo profesional- permanecerán vigentes hasta el 30 de junio.

También continuarán en vigor las medidas sectoriales: ayudas a agricultores y transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico (42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos).

"El Gobierno seguirá monitorizando la evolución de los precios, minuto a minuto, de la mano de los agentes sociales y los sectores más afectados. España está mejor preparada que nunca ante shocks como la guerra de Irán", han remarcado desde el Ejecutivo.

ELEVA LA SUBYACENTE AL 3%, UNA DÉCIMA MÁS DE LO ESPERADO

El INE ha elevado, no obstante, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) hasta el 3%, una décima más de lo avanzado en el mes pasado y dos décimas por encima de la tasa registrado en abril.

En términos mensuales (mayo sobre abril), el IPC subió un 0,1%, moderando en tres décimas la subida experimentada en abril, del 0,4%. Con el incremento de mayo, la inflación mensual acumula cuatro meses consecutivos de alzas.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) incrementó una décima su tasa interanual en mayo, hasta el 3,6%, con una variación mensual del 0,1%.