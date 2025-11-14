El IPC sube al 3,2% en Andalucía en octubre, impulsado por el coste de la electricidad

Archivo - Una persona enciende un fuego de cocina de gas, en imagen de archivo. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Nov.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 3,2% en Andalucía en octubre en tasa interanual, una décima por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de octubre los precios encadenan cinco meses de subidas en Andalucía. En términos mensuales, la inflación en Andalucía aumentó un 0,9%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,5%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 8,1% más que en octubre de 2024 (+0,4 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y hoteles, un 5,1% (+0,3 puntos); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,2% (+0,1 puntos) y otros bienes y servicios, un 3,1% (+0,1 puntos).

Mientras, donde las subida interanuales son más moderadas es en ocio y cultura, un 0,3% (+0 puntos); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 0,5% (+0 puntos); comunicaciones, un 1,8% (+0,9 puntos) y enseñanza, un 2% (+0,2 puntos).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,7% en octubre en relación al mes anterior y elevó 0,1 puntos su tasa interanual, hasta el 3,1%.

Al finalizar octubre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Baleares (3,6%), Madrid (3,6%) y Comunitat Valenciana (3,5%). En el lado contrario se situaron Murcia (2,2%), Canarias (2,5%) y Catalunya(2,6%).

Cantabria (+0,4%), Baleares (+0,3%) y Canarias (+0,3%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Murcia, Galicia y Aragón en donde menos, con retrocesos de un 0,2%, 0,2% y un 0,1%, respectivamente.

