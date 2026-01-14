IU afea al PSOE que "ha cogido el vuelo de la unilateralidad" y cree que "recogerá cable" con su propuesta de vivienda

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, atiende a los medios en el Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha augurado este miércoles que el PSOE "va a recoger cable" en relación a su propuesta sobre los caseros y el alquiler de viviendas, que ha enmarcado en "el vuelo de la unilateralidad" por el que, en su opinión, se está decantando el ala socialista del Gobierno de coalición que conforma con Sumar.

En una atención a medios en Sevilla antes de mantener un encuentro sobre sanidad en el Parlamento andaluz en su condición de candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones, Maíllo se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas en relación al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de conceder incentivos fiscales a aquellos caseros que mantengan el precio del alquiler a los inquilinos, contra la que se han posicionado desde Sumar.

Maíllo ha señalado que le concede "drama cero" a que exista "discrepancia" en el seno de un gobierno de coalición que "forman organizaciones que somos diferentes", y que "unas veces coincidimos y otras no", si bien sí ha admitido que le "preocupa que el Partido Socialista ha cogido el vuelo de la unilateralidad".

En esa línea, el dirigente de IU ha comentado que se ha pasado de una fase de la vida del Gobierno del PSOE y Sumar, "al principio, en la que todo se escenificaba con las dos formaciones" del Ejecutivo, a otra en la que "se lanzaban globos sondas de manera unilateral, y ahora ya, de alguna forma, pues se hace el ridículo inicial con la posición ante el ataque criminal (de Estados Unidos) a Venezuela" que, "gracias a nuestra presión, se modifica y se modula su discurso, o se sale unilateralmente con una política de regalos fiscales absolutamente contraria a los intereses de la política de vivienda", ha abundado.

Maíllo ha reiterado que Sumar "no va a apoyar ese Real Decreto" que anunció el pasado lunes el presidente del Gobierno, y al respecto ha puesto de relieve que "hay ciudades como, por ejemplo, Málaga o Madrid, donde ha subido en estos últimos años el alquiler un 70%", y ha criticado que se pueda "bonificar fiscalmente a quien ha subido de 700 a 1.200 euros" el precio del alquiler de la vivienda de su propiedad "porque se queda en 1.200" euros.

"Eso es un disparate de tal calibre que no hay por dónde coger ese Real Decreto y, o se modifica, o no va a salir" aprobado, "porque no podemos ir al bulto de tratar como igual lo que no es igual", ha comentado Maíllo antes de defender que "hay que poner el foco sobre los fondos, los activos financieros que se dedican a comprar decenas y cientos de casas para especular con ellas".

De igual modo, el representante de IU ha dicho que tiene "la sensación" de que los socialistas "van a recoger cable" en relación a esta propuesta, y que "ha sido un anuncio precipitado", si bien ha considerado que "tiene como elemento positivo que ha abierto un debate en la vivienda que, producto de la inteligencia colectiva, va a orientarse y modularse en torno a propuestas mucho más sensatas, más proporcionadas y más adecuadas a lo que necesita la vivienda".

En concreto, ha señalado que en materia de vivienda se necesita "plantear un tope de alquiler, y, por tanto, intervenir en el mercado; prohibir que los fondos de inversión compren vivienda y, por tanto, no se pueda vender una vivienda si no es para el uso demostrado de que va a ser para vivir, y tercero, crear un parque público de viviendas con un objetivo, que es crear precios de alquiler asequibles", y "no el modelo 'Moreno Bonilla' --en alusión al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A--, que hace viviendas públicas a 250.000 euros", ha apostillado para concluir.