IU Andalucía evalúa el "momento delicado" de la legislatura y exige al PSOE estar "a la altura" ante su propia "crisis"

El coordinador regional de IU-A y diputado en el Congreso de Sumar, Toni Valero. (Foto de archivo). - IU

SEVILLA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La dirección de IU Andalucía reconoce que "la mayoría parlamentaria que ha sostenido la legislatura atraviesa un momento delicado", y exige al PSOE que esté "a la altura de la crisis generada en sus propias filas por los casos de corrupción y denuncias de acoso sexual".

Así se recoge en el informe político que el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha defendido este domingo ante la Coordinadora andaluza y que ha sido aprobado en dicho órgano, según ha informado la federación de izquierdas en una nota.

Dicho informe, consultado por Europa Press, dedica un apartado a la "crisis del bloque de investidura", en el que se señala el "nuevo papel" de Junts per Catalunya, "convertido en actor bisagra y en fuerza que administra su apoyo a partir de un cálculo estrictamente táctico", lo que "introduce elementos de inestabilidad".

"Ello, sumado a la oposición fluctuante de Podemos, que en no pocas ocasiones vota conjuntamente con el Partido Popular y con Vox para tumbar medidas del Gobierno de coalición, y que mantiene un discurso agresivo hacia el Gobierno de coalición y derrotista ante el envite de las derechas reaccionarias, complica más aún el devenir de la legislatura", advierte el informe que ha aprobado este domingo la Coordinadora andaluza de IU.

Toni Valero ha señalado que "el riesgo no reside solo en la pérdida de apoyos puntuales, sino en la posibilidad de que la fragmentación que permitió la investidura frustre la agenda de avances sociales", y al respecto ha aseverado que "esta legislatura no debe ir de salvar el futuro de tal o cual partido, o de tal o cual dirigente o candidata de su partido", sino que "va de blindar el Estado del bienestar, y las libertades y garantías democráticas".

En consecuencia, desde IU Andalucía exigen "al PSOE que esté a la altura de la crisis generada en sus propias filas por los casos de corrupción y denuncias de acoso sexual", se puede leer en el informe, en el que se sostiene que, "cuando surgen dificultades políticas o situaciones que generan desconcierto, la respuesta no puede ser el silencio ni la inercia".

Desde IU Andalucía se justifica así que Izquierda Unida haya trasladado "la necesidad de convocar la Comisión de Seguimiento del acuerdo de gobierno" de coalición del PSOE y Sumar, que es "un instrumento político previsto precisamente para evaluar, corregir y relanzar la acción del Ejecutivo cuando se detectan problemas".

"La reacción a esta crisis debe ser rápida, clara y políticamente contundente, especialmente en todo lo relacionado con la transparencia y la asunción de responsabilidades, porque la clase trabajadora necesita certezas, dirección política y señales claras de que el Gobierno sigue teniendo iniciativa y capacidad de liderazgo", han defendido desde IU Andalucía.

La federación de izquierdas considera así que "la Comisión de Seguimiento debe servir para poner encima de la mesa las prioridades reales y para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, especialmente en el ámbito de la agenda social", desde la premisa de que "no basta con resistir, hace falta avanzar".

INICIO DE UN "CICLO ELECTORAL"

Por otro lado, el informe político también dedica atención al "inicio de ciclo electoral" que se abre precisamente este domingo en Extremadura y que continuará con elecciones en Aragón, Castilla y León y Andalucía.

Desde IU Andalucía avisan de que el PP llega a esos comicios "con un escenario inestable", de forma que "puede perder gobiernos o quedar definitivamente atado a Vox".

Según recoge el informe, "en este ciclo electoral se van a medir dos cuestiones", que son "si el Partido Popular va a acrecentar su fusión ideológica y programática, así como dependencia electoral, con la ultraderecha; y si la izquierda que representamos es capaz de movilizar a una mayoría social que rechaza la vía reaccionaria y que sufre las políticas antisociales y negacionistas de los gobiernos del Partido Popular".