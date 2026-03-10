IU anuncia que se abstendrá para que el programa 'Invierte' de la Diputación de Córdoba pueda ser aprobado

Representantes de IU a las puertas del Palacio de la Merced. - IU

CÓRDOBA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez, junto a la portavoz del grupo provincial en la Diputación de Córdoba, Irene Ruiz, y el responsable del área institucional de IU y alcalde de Carcabuey, Juan Miguel Sánchez, han anunciado este jueves que la formación se abstendrá en el pleno Extraordinario de este miércoles "para permitir la aprobación del programa 'Diputación Invierte', tras lograr que el Gobierno del PP rectifique".

Según ha indicado IU en una nota, Pérez ha explicado que la "presión" ejercida por el grupo provincial de IU ha "obligado" al equipo de Gobierno a "modificar su posición y recuperar las ayudas ordinarias para los municipios". "El PP, hasta la fecha, no ha sido capaz de aprobar unos presupuestos para la Diputación, tampoco ha sido capaz de gestionar ayudas extraordinarias tras la borrasca ni de garantizar las ayudas ordinarias que los ayuntamientos necesitan para invertir en sus municipios", ha señalado.

En este contexto, el coordinador provincial ha subrayado que "esta rectificación permitirá que vuelvan las inversiones a los pueblos de la provincia". Así, ha asegurado que desde IU han "logrado que el PP rectifique y que se vuelvan a activar las ayudas ordinarias a los ayuntamientos, algo fundamental para una provincia como Córdoba, que es la que más población pierde de toda España y donde los municipios necesitan recursos para poder desarrollar proyectos y fijar población".

Pérez también ha reclamado al presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, que abra "una nueva etapa de diálogo", pues, tal y como ha señalado, "el Partido Popular no tiene mayoría absoluta y tiene que dejar de pensar en la propaganda y el marketing. Tiene que sentarse con los grupos de la oposición, con los ayuntamientos y con los agentes sociales y económicos para hablar de inversiones reales para la provincia", ha señalado.

Por su parte, la portavoz de IU en la Diputación, Irene Ruiz, ha explicado que la abstención de IU en el Pleno extraordinario "responde al inicio de un marco de diálogo que permite desbloquear la situación en la institución provincial".

Según ha detallado, el programa 'Diputación Invierte' "contará con una dotación de diez millones de euros destinados a reforzar la autonomía y la capacidad de gestión de los ayuntamientos, dentro de un marco general de 30 millones de euros para recursos ordinarios y extraordinarios que serán objeto de diálogo y negociación".

Así pues, ha añadido Ruiz, "hay un principio de acuerdo que se inicia mañana con la celebración del Pleno extraordinario y con la puesta en marcha de un programa 'Diputación Invierte' que permitirá que los ayuntamientos cuenten con más recursos y autonomía para actuar en sus municipios".

"DIÁLOGO PARA LOS PRESUPUESTOS"

La portavoz provincial ha señalado, además, que "este diálogo se abre también para abordar los presupuestos provinciales, estableciendo tres líneas claras para Izquierda Unida". La primera de ellas es el fortalecimiento de las empresas públicas y de los servicios públicos provinciales, con más recursos para entidades como Emproacsa, Epremasa y el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Córdoba.

La segunda línea es garantizar tanto los recursos ordinarios como los extraordinarios para los ayuntamientos, especialmente para hacer frente a los daños provocados por la borrasca que ha afectado a numerosos municipios de la provincia. La tercera línea es recuperar y reforzar las políticas de memoria democrática dentro de los presupuestos provinciales. "Para IU la memoria democrática es fundamental y no puede desaparecer de los presupuestos de una institución pública", ha apostillado Ruiz.

Por su parte, el responsable del área institucional de IU y alcalde de Carcabuey, Juan Miguel Sánchez, ha valorado el acuerdo desde la perspectiva municipalista y como alcalde, destacando la importancia de que los ayuntamientos reciban financiación "cuanto antes".

En este contexto, Sánchez ha remarcado que "los ayuntamientos no podemos esperar, necesitamos los fondos ordinarios del 'Diputación Invierte' para poder realizar las inversiones habituales durante el año y también necesitamos una vía extraordinaria para reparar los daños que la borrasca ha provocado en infraestructuras y edificios municipales", ha señalado.

El alcalde de Carcabuey ha subrayado que los fondos de la Diputación "son los más directos para los municipios", pues "son recursos que llegan de forma más rápida y con menos trabas administrativas, por eso los ayuntamientos los necesitamos como agua de mayo en estos momentos", ha afirmado.

Para terminar, Sánchez ha celebrado que el trabajo político de IU haya "obligado a rectificar" al gobierno del Partido Popular y al presidente, Salvador Fuentes, "para poner a disposición de los ayuntamientos estos recursos dentro del marco de 30 millones de euros que permitirá impulsar las inversiones ordinarias y extraordinarias en toda la provincia".