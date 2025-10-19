IU apoya a las afectadas por cáncer de mama y denuncia como "auténtico crimen" los fallos en los cribados en Andalucía

El portavoz de IU Andalucía y Secretario General del PCA, Ernesto Alba, durante la rueda de prensa. Imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato de IU Andalucía a la Presidencia de la Junta, Ernesto Alba, ha expresado su total apoyo y solidaridad con las mujeres que luchan contra el cáncer de mama en el Día Mundial contra esta enfermedad. Además, ha denunciado que los fallos en los cribados de cáncer de mama por parte de la Junta de Andalucía "son un auténtico crimen" que mantienen "en vilo a miles de mujeres en toda la comunidad".

En un audio remitido a los medios, Alba ha criticado la gestión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y ha subrayado que "la sociedad andaluza, y especialmente las mujeres de Andalucía, están respondiendo en las calles de forma tajante".

El candidato ha reprochado a Moreno que "piense antes en los votos que en la vida de las personas", toda vez que ha insistido en que "no podemos permitir más recortes, ni retrasos, ni privatizaciones en pruebas que salvan vidas". Para Alba, "la prevención y la detección precoz no son un lujo, son un derecho".

Por todo ello, ha señalado que desde IU reivindican "una sanidad 100% pública para todos, una sanidad que esté disponible en todo momento, sin listas de espera ni exclusiones, una sanidad por la que estamos luchando y por la que seguirán luchando las futuras generaciones. No bajaremos la guardia", ha concluido.