IU Córdoba aprueba su hoja de ruta para las municipales y "seguir construyendo una alternativa de izquierdas"

Asamblea Provincial de IU Córdoba, en una imagen de archivo. - IU

CÓRDOBA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Provincial de IU Córdoba ha aprobado su hoja de ruta de cara a las próximas elecciones municipales, con el objetivo de "seguir construyendo una alternativa de izquierdas fuerte, cercana y útil para la ciudadanía, capaz de dar respuesta a los problemas reales que tienen nuestros pueblos y ciudades".

En este sentido y según ha informado la coalición en una nota, desde la organización afrontan este proceso "con ilusión, fuerza y la experiencia de una formación profundamente arraigada al territorio", con presencia en toda la provincia, con más de 120 concejales y diez alcaldías, desde las que "se ha demostrado que otra manera de gobernar es posible, con ayuntamientos cercanos, comprometidos y al servicio de la gente".

La Coordinadora Provincial ha destacado que el municipalismo "es una de las grandes fortalezas de Izquierda Unida", con "una forma de hacer política basada en estar en los barrios, en las calles y junto a los colectivos que trabajan diariamente para mejorar sus municipios".

Así, "frente a los gobiernos de la derecha y la ultraderecha, que representan recortes, retrocesos y una pérdida de calidad de los servicios públicos, Izquierda Unida apuesta por ayuntamientos que cuiden a las personas, defiendan lo público y trabajen por garantizar derechos", según han señalado desde la organización.

"PROGRAMA MUNICIPALISTA"

IU Córdoba considera que las próximas elecciones municipales serán "una oportunidad para cambiar el rumbo de muchos municipios y recuperar una política centrada en las necesidades de la mayoría social". Para ello, la organización elaborará "un programa municipalista construido desde el territorio y con la participación de quienes conocen de primera mano la realidad de cada pueblo".

Durante los próximos meses se celebrarán unas jornadas municipalistas en las que participarán cargos públicos, militantes, asociaciones, colectivos sociales y personas vinculadas a los distintos municipios de la provincia. Estos encuentros servirán para analizar los retos de cada localidad y recoger propuestas que permitan elaborar programas "pegados a la realidad y con respuestas concretas".

En IU quieren que sus programas "hablen de los problemas diarios de la gente", es decir, "de la vivienda, del empleo, de los servicios públicos, del transporte, de los cuidados, de las oportunidades para los jóvenes, del mantenimiento de nuestros pueblos y de cómo garantizar que nadie tenga que marcharse porque su municipio no le ofrece futuro".

"CANDIDATURAS DE UNIDAD"

Por eso, a partir del próximo mes de septiembre, IU iniciará los procesos para elegir a sus candidatos en los municipios de la provincia de Córdoba y, para ello, la organización apuesta por "personas vinculadas a sus pueblos, que conozcan sus necesidades, que sean reconocidas por sus vecinos y vecinas y que representen la forma de hacer política cercana que siempre ha defendido Izquierda Unida".

La formación trabaja con el objetivo de presentar candidaturas en prácticamente todos los municipios de la provincia, convencida de que cuenta con "una organización fuerte, con implantación y con capacidad para ser la alternativa real de la izquierda en Córdoba".

Además, la Coordinadora Provincial ha vuelto a reivindicar la importancia de la unidad de la izquierda, pues "hace cuatro años" se lograron "alcanzar candidaturas de unidad en muchos lugares" y van a "seguir trabajando en esa dirección, buscando acuerdos con todas las fuerzas políticas situadas en la izquierda para sumar, ser más fuertes y ofrecer una mejor respuesta a la ciudadanía".

Desde Izquierda Unida Córdoba han asegurado, por último, que este proceso "no es únicamente una preparación electoral, sino un trabajo colectivo para construir el futuro" de los municipios" cordobeses y, para ello, cuentan con "experiencia, presencia en el territorio y la ilusión de seguir avanzando pueblo a pueblo para defender una Córdoba con más derechos, más servicios públicos y más oportunidades", han concluido desde IU.