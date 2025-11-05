IU Córdoba llama a "llenar las calles" el domingo en defensa de la sanidad pública porque "nos va la vida en ello"

CÓRDOBA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha llamado este miércoles a la ciudadanía a "llenar las calles" de la capital cordobesa el próximo domingo "en defensa de la sanidad pública, porque nos va la vida en ello", por lo que ha pedido a los cordobeses que participen en la manifestación convocada por los sindicatos CCOO, UGT, Satse y CSIF y la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, que partirá a las 11,00 horas desde la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba.

A este respecto y a través de una nota y un audio, Pérez ha justificado la protesta pública "porque el deterioro del sistema sanitario andaluz ha alcanzado niveles insoportables", y las políticas del Gobierno andaluz del PP "están poniendo en riesgo la salud de la gente y un derecho fundamental, como es el acceso universal a una atención médica digna".

Las listas de espera, según ha añadido, "son interminables, los centros de salud están saturados y la falta de personal provoca situaciones insostenibles. Muchas personas afirman que cuando su médico de cabecera por fin las atiende, ya se han curado solas o su situación ha empeorado tanto que acaban en unas urgencias completamente colapsadas".

La realidad, según ha señalado Pérez, es que "la mitad del presupuesto sanitario se está desviando ya hacia la sanidad privada, mientras en los pueblos desaparecen los especialistas, faltan pediatras y las plantillas médicas están exhaustas". Además, se está produciendo un "retraso alarmante en los diagnósticos de distintos tipos de cáncer y de otras patologías graves, lo que pone en peligro la vida de miles de personas".

A esta grave situación se suma el "escándalo de las más de 2.000 mujeres afectadas por el caos en las pruebas de cribado del cáncer de mama, que han sufrido retrasos injustificables, diagnósticos tardíos y consecuencias irreparables en muchos casos". Para IU, se trata de "un ejemplo más" de cómo el Gobierno andaluz del presidente Juanma Moreno (PP) "está jugando con la salud y la vida de la población andaluza".

Por todo ello, IU exige que "el dinero que actualmente se destina a la sanidad privada se invierta íntegramente en la sanidad pública, la única que garantiza el acceso en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía, viva donde viva y tenga los recursos que tenga", animando Pérez a la población a "salir masivamente a la calle este domingo y demostrar que no se va a tolerar ni un paso más en el desmantelamiento de la sanidad pública".