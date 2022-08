IU Córdoba pide la dimisión de la presidenta del Imdeec ante la situación con la empresa Canvax en Rabanales 21

CÓRDOBA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, ha exigido este miércoles "de manera inmediata" al alcalde, José María Bellido (PP), que cese de sus funciones a la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), Blanca Torrent, que, a su juicio, "debe dimitir ahora mismo", porque "el trabajo que realiza al frente del Imdeec es muy difícil hacerlo peor" tras la situación con la empresa Canvax.

En una rueda de prensa, el concejal ha advertido de que "las circunstancias que se dan especialmente en el Imdeec son absolutamente terribles", de modo que "lo de Canvax y la compra del edificio en el que estaba es un auténtico despropósito desde el principio hasta el final".

Al respecto, ha señalado que "se ha convocado dos veces el consejo de administración del Imdeec para esto", de manera que "la primera vez faltó el informe de Intervención y hubo que hacer una segunda reunión, que se convocó por una aplicación, que no es medio de comunicación oficial del Consistorio, para dos horas más tarde".

Así, García ha indicado que "se supone que todo estaba en orden, pero se cuentan las cosas de una manera y luego con respecto a esta empresa son de otra", cuando "Canvax tiene una línea de trabajo reconocida, además, no sólo nacional, sino internacionalmente", ha resaltado.

También, ha apuntado que "Canvax llevaba diez años en el edificio" del Parque Científico Tecnológico de Rabanales 21 y "ha habido una resolución del contrato unilateral para la venta del edificio", de forma que "se han encontrado con que se les rescinde el contrato del alquiler y se tienen que marchar, sin información de ningún tipo", ha lamentado.

Además, ha aseverado que "una veintena de trabajadores no van a poder seguir trabajando, entre otras cosas porque no se van a ir a Valladolid", a la vez que ha precisado que "el edificio donde está Canvax tiene 1.300 metros cuadrados y hay otras parcelas de propiedad municipal en Rabanales 21 donde había un anteproyecto para hacer lo mismo que se plantea desde el Imdeec, pero no se cuenta por qué se espera hasta el último día para avisar de que se va a perder la subvención que dan por fondos europeos", ha dicho.

En palabras del portavoz de IU, "no es posible que se diga que se quiere retener todo el talento cordobés y lo primero que se hace es echar a una empresa cordobesa a Valladolid", algo que ha tachado de "surrealista".