IU critica el "desmantelamiento" del Hospital de Peñarroya (Córdoba) en una concentración ante el propio centro

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

El coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, y el coordinador comarcal de IU en el Guadiato, Pedro Ángel Cabrera, han criticado este jueves, en una concentración ante el Hospital Valle del Guadiato de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), "la falta de profesionales, la pérdida de especialidades y la creciente privatización del sistema sanitario andaluz por parte del Gobierno andaluz del Partido Popular".

Según ha informado IU en una nota, durante su intervención en dicho acto de protesta, al que según la coalición de izquierdas han asistido más de 300 personas, han reclamado "el fin del desmantelamiento progresivo que sufre este centro sanitario" y, en este sentido, Pérez ha recordado que la delegada de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, "y el consejero del ramo nos llamaron alarmistas cuando desde IU advertimos" lo que estaba ocurriendo con el Hospital de Peñarroya.

El dirigente provincial de IU ha argumentado que "el tiempo ha demostrado que ese plan de desmantelamiento y privatización de la sanidad pública es una realidad", y ha señalado "el colapso, la falta de profesionales y los numerosos incidentes que sufren, tanto los trabajadores, como los pacientes".

Igualmente, Pérez ha afirmado que "la derecha no cree en la sanidad pública, porque la entiende como un negocio", y ha advertido que "cada año se destinan millones de euros de dinero público a empresas privadas, mientras los vecinos no tienen acceso a una atención sanitaria digna".

"Nos jugamos la vida literalmente, porque quien no tiene dinero no puede ir a una clínica privada", por lo que Pérez ha llamado a la ciudadanía a "movilizarse el próximo domingo en Córdoba, para defender la sanidad pública junto a plataformas, sindicatos, partidos y colectivos sociales".

Por su parte, Pedro Ángel Cabrera ha criticado "el comportamiento del Área Sanitaria Norte y de la Delegación de Salud", lamentando que "ni siquiera se haya convocado la reunión solicitada por la Comisión de Sanidad del Guadiato, formada por UGT, CCOO, IU y PSOE".

Cabrera ha señalado que "la sanidad pública del Guadiato no se arregla con parches, como pretende Juanma Moreno", y ha aclarado que "el problema no es puntual, sino estructural, porque el Partido Popular está minando y atacando al sistema sanitario andaluz" y, en este sentido, ha recordado que "el Hospital del Guadiato ha perdido más del 35% de su plantilla, pasando de los 177 trabajadores previstos a apenas un centenar", lo que evidencia el "desmantelamiento progresivo" que sufre el centro.

En este punto ha recordado que el que fuera consejero de Salud y ahora presidente del Parlamento andaluz, el cordobés Jesús Aguirrre, "mintió descaradamente cuando aseguró que se mantendría y ampliaría la cartera de servicios", como lo evidencia "la falta de especialistas, quirófanos inactivos, retrasos en las pruebas diagnósticas y consultas, y la inexistencia de un transporte público que conecte el Guadiato con el hospital de referencia" en la vecina comarca de Los Pedroches.

Cabrera ha avanzado que IU seguirá reivindicando "los objetivos con los que se creó este hospital", es decir, "que ningún ciudadano del Guadiato esté a más de 30 minutos de un centro sanitario y que reciba atención de calidad". Además, ha reclamado la división del Área Sanitaria Norte en dos zonas, atendiendo a la dispersión geográfica y el envejecimiento de la población, y ha avisado que "la Junta de Andalucía está convirtiendo este hospital en un aparcamiento de ambulancias".