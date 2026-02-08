IU defiende el fortalecimiento de Aemet ante el aumento de fenómenos extremos

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, en una imagen de archivo - IU

SEVILLA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

IU ha registrado una batería de preguntas en el Congreso "para fortalecer" la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ante el aumento de fenómenos extremos.

Así, desde IU han señalado que la Aemet "desempeña un papel clave para la seguridad de la ciudadanía y el buen funcionamiento de la economía en un contexto marcado por la intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos derivados del cambio climático".

Además, han añadido que la "calidad de sus datos, la vigilancia permanente y la fiabilidad de sus predicciones son hoy más determinantes que nunca para la protección de vidas humanas y para sectores estratégicos como el transporte, la energía, la agricultura o el turismo".

Por ello, ante esta situación, Izquierda Unida ha registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el objetivo "de conocer la situación actual de Aemet y contribuir al fortalecimiento de un servicio público esencial para el país".

El coordinador general de IU Andalucía y diputado de Sumar, Toni Valero, ha destacado que "el alto nivel de profesionalidad de la plantilla de Aemet ha permitido seguir ofreciendo un servicio de calidad incluso en condiciones difíciles".

No obstante, ha subrayado en un comunicado la necesidad de "afrontar con diálogo, planificación y refuerzo de medios los retos organizativos y laborales que tiene por delante la agencia".

IU ha incidido en que "en los últimos años el servicio se ha venido prestando con una plantilla ajustada, lo que en determinados momentos ha obligado a reorganizar turnos, reducir horarios o asumir sobrecargas de trabajo".

Ha advertido de que esta situación "ha generado un malestar creciente entre la plantilla, expresado por sus representantes sindicales, y que debe ser abordado con responsabilidad institucional".

Al respecto, Valero ha señalado que "es fundamental anticiparse a estos escenarios y dotar a Aemet de los recursos humanos necesarios para que las mejoras normativas y tecnológicas se traduzcan en mejores condiciones laborales y en un servicio aún más robusto para la ciudadanía".

De igual modo, el diputado ha incidido también "en la importancia de abordar de manera consensuada procesos especialmente complejos, como la adaptación a la jornada de 35 horas, la automatización de determinadas tareas o la actualización del reglamento de horarios especiales".

"Estos cambios deben hacerse siempre desde el acuerdo con la representación sindical y con el objetivo de reforzar la conciliación, la formación, la estabilidad de las plantillas y el reconocimiento de la responsabilidad que asumen", ha añadido.

Según IU, el fortalecimiento de Aemet "pasa por consolidar un clima real de diálogo social, reconocer adecuadamente la cualificación y profesionalidad de su personal y apostar decididamente por la formación continua ante los desafíos que plantea el cambio climático".

Así, Valero ha señalado que "no puede haber servicios públicos fuertes sin condiciones laborales dignas. Cuidar Aemet es cuidar la seguridad colectiva y el interés general".

Por ello, IU ha preguntado al Gobierno sobre "su conocimiento del conflicto existente en el seno de la agencia, las incidencias derivadas de la falta de personal, la adecuación de las condiciones retributivas y las medidas previstas para garantizar una cooperación efectiva entre la dirección de Aemet y sus trabajadores y trabajadoras, reforzando así un servicio público estratégico en un momento crítico".