IU exige la apertura inmediata del tercer punto de urgencias en Córdoba, que la Junta anuncia desde 2024

El futuro tercer punto de urgencias extrahospitalarias sigue a la espera de su activación. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La dirección local de IU Córdoba ha exigido este viernes la "apertura inmediata" del tercer punto de urgencias en el distrito de Levante, una infraestructura que el Gobierno del PP en la Junta de Andalucía "lleva anunciando desde finales de 2024 y que todavía continúa cerrada y sin una fecha real de puesta en funcionamiento".

En este sentido y a través de una nota, desde IU han señalado que "no se trata de un retraso puntual, sino de una estrategia reiterada de anuncios vacíos que responde a la política de propaganda permanente del Partido Popular", ya que, "desde finales de 2024 el Gobierno andaluz ha venido hablando de una apertura "próxima o inminente, repitiendo el mismo mensaje durante 2025 y volviendo a hacerlo ahora, en 2026, mientras el servicio sigue sin abrirse".

Lo único que ha ofrecido el Gobierno andaluz del PP en este tiempo son "múltiples titulares y promesas recicladas, y el resultado es el mismo, cero urgencias abiertas", lo cual "afecta directamente a un distrito en el que viven más de 40.000 personas", que se ven obligadas "a desplazarse a otras zonas" de la ciudad "para recibir atención sanitaria", mientras los "profesionales continuan soportando una sobrecarga insostenible y la sanidad pública en la ciudad sigue deteriorándose".

La coalición de izquierdas ha calificado de "lamentable" la gestión del Gobierno andaluz que preside el popular Juanma Moreno, al que ha acusado de "anteponer el marketing político a las necesidades reales de la ciudadanía", cuando "la sanidad pública no puede ser un eslogan, ni una foto, ni una promesa que se recicla cada vez que conviene políticamente", han subrayado.

En este contexto, desde IU también han criticado el "silencio cómplice" del alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), que "no ha alzado la voz ante los continuos retrasos en la apertura del punto de urgencias de Levante, ni ante problemas como la falta de ambulancias, el cierre de centros sanitarios durante el verano o la situación crítica que atraviesan, tanto la Atención Primaria como las urgencias en la capital".

Desde Izquierda Unida han recordado que "el deterioro de la sanidad pública es consecuencia directa de los recortes del Partido Popular y de una política que destina ya casi la mitad del presupuesto sanitario a la privada, debilitando deliberadamente el sistema público".

Además, "la falta de facultativos que ahora esgrime la Junta como excusa responde a la precariedad de los contratos y a unas condiciones laborales que empujan a muchos profesionales a marcharse a otras comunidades o a otros países".

A este respecto, IU Córdoba ha exigido que el tercer punto de urgencias de Levante "se abra de una vez y que lo haga con los efectivos necesarios para garantizar una atención digna y de calidad. No es un favor, es un derecho", ha concluido.