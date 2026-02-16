IU exigirá a la Diputación de Córdoba un plan urgente para reparar los daños de las borrascas

El campo de fútbol de El Carpio ha quedado anegado por el temporal. - IU

CÓRDOBA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

IU exigirá en el próximo Pleno de la Diputación de Córdoba al gobierno provincial del PP "la puesta en marcha inmediata de un Programa Extraordinario de Actuación y Reparación que permita a los ayuntamientos afrontar con rapidez los graves daños provocados por los últimos temporales".

La iniciativa, según ha informado IU en una nota, reclama "una dotación presupuestaria específica para arreglar caminos rurales, infraestructuras municipales y edificios públicos, así como una mayor coordinación técnica y económica con los municipios, especialmente los menores de 20.000 habitantes".

Además, IU pedirá a la Junta de Andalucía "un Plan Especial de Empleo Agrario extraordinario y medidas de apoyo al sector agroalimentario", y al Gobierno de España "ayudas directas y flexibilidad para que los ayuntamientos puedan destinar sus recursos a la reparación de los daños, así como vincular el cálculo de las peonadas al Salario Mínimo Interprofesional y no al Iprem".

La moción llega tras el paso de seis borrascas (Goretti, Harry, Kristin, Joseph, Leonardo y Marta), que han azotado la provincia desde comienzos de 2026, con "lluvias persistentes, fuertes vientos y desbordamientos que han provocado importantes destrozos en caminos rurales, redes de abastecimiento, instalaciones municipales y explotaciones agrarias y ganaderas".

El grupo provincial de IU ha estado este lunes visitando uno de los municipios afectados, El Carpio, donde ha podido comprobar sobre el terreno los daños en caminos, carreteras, instalaciones deportivas y distintos espacios públicos. "No hablamos de incidencias menores, sino de infraestructuras básicas para la vida diaria de los pueblos", han señalado.

Desde IU han advertido que muchos ayuntamientos siguen evaluando los daños y que la magnitud de los desperfectos supera la capacidad económica de numerosas entidades locales. "Si no hay un compromiso claro y recursos suficientes por parte de la Diputación, la recuperación se alargará durante meses", han avisado.

Los fenómenos meteorológicos extremos, según han señalado desde IU, son cada vez "más frecuentes", y resulta "imprescindible una respuesta coordinada y ágil de todas las administraciones, para garantizar la reconstrucción, proteger la actividad económica del medio rural y evitar un mayor impacto social en la provincia".

La coalición de izquierdas ha concluido que "urge un cambio de rumbo político, que devuelva la esperanza a la provincia y que apueste por la industrialización sostenible, el empleo digno, el apoyo a los autónomos y los servicios públicos de calidad".