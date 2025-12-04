IU expedienta a sus dos ediles en Pinos Puente tras promover una moción de censura con PP contra el PSOE

Archivo - La coordinadora provincial de IU en Granada, Mari Carmen Pérez, en imagen de archivo - IU - Archivo

GRANADA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La dirección colegiada provincial de IU en Granada ha propuesto la apertura de un expediente informativo a sus dos concejales en Pinos Puente, tras promover una moción de censura con PP e independientes para relevar al alcalde de este municipio del área metropolitana granadina, Enrique Medina, del PSOE, con el que la coalición de izquierdas había venido gobernando desde el inicio del mandato municipal.

Así lo ha señalado IU Granada en un comunicado oficial en el que ha dado cuenta de esta decisión, tomada en una reunión extraordinaria que mantenía la dirección este pasado miércoles para analizar la situación generada en el municipio de Pinos Puente tras la firma y registro de una moción de censura por parte de los dos concejales de IU "junto al PP contra el actual alcalde del PSOE".

La colegiada provincial ha incidido en que este órgano ya había trasladado previamente a sus ediles, los hasta ahora responsables de Economía, Iván Fernández, que es el candidato a alcalde en la moción presentada con Unión Independiente del Municipio de Pinos Puente y PP, y de Igualdad, Margarita Álvarez, "que no autorizaba ni respaldaba la presentación de dicha moción de censura".

"A pesar de ello, ambos ediles procedieron a su firma, incumpliendo los estatutos de IU, que establecen de manera explícita que iniciativas de esta naturaleza deben contar con autorización expresa de la organización", ha agregado el comunicado emitido este jueves.

El PSOE ganó las elecciones con mayoría simple en los comicios municipales de 2023 con cinco ediles en una corporación local en la que Vox tiene un concejal. La mayoría absoluta se sitúa en los siete concejales, los que suman los promotores de la moción de censura, entre los que está también la actual edil de Igualdad, Margarita Álvarez, de IU.

Esta semana pasada trascendía que la Fiscalía Provincial pide para Álvarez cuatro años de prisión por la presunta comisión de un delito de lesiones contra una vecina madre de la testigo de un proceso judicial que afectaba a un familiar de la edil, y de otro ilícito de obstrucción a la justicia.

En un comunicado sobre este asunto, la dirección provincial de IU en Granada indicó el pasado viernes que, de dictarse sentencia condenatoria en el juicio que se celebre sobre estos hechos, tomaría "de inmediato las medidas necesarias y oportunas", en consonancia con sus estatutos y código ético, y en el marco de su "compromiso inquebrantable con los valores de igualdad, justicia social y lucha contra cualquier forma de violencia, especialmente la que afecta a las mujeres".

IU ostentó la alcaldía, en virtud de un pacto con CS, el pasado mandato con el exalcalde Francisco José García, que anunció en febrero de 2023 que no se presentaría a la reelección en las elecciones de mayo de ese año, un contexto en el que la asamblea local de la coalición de izquierdas votó por unanimidad a Iván Fernández como su nuevo candidato. Anteriormente había sido el regidor el hoy alcalde Enrique Medina.