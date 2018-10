IU pide "un convenio justo" para los empleados de la Amaya que amenazan con huelga en septiembre

Publicado 28/08/2018 16:03:58 CET

CÓRDOBA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha reclamado este martes a la Junta que negocie "un convenio colectivo justo" con los trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), especialmente los que se encuentran en los centros de defensa forestal (Cedefo), que amenazan con ir a la huelga en septiembre si no obtienen respuestas a sus peticiones por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, acompañado por el secretario general de CGT Amaya en Andalucía, Javier Sánchez Téllez, y el coordinador provincial de IU, Pedro García, después de mantener una reunión con representantes de trabajadores del Infoca que mantienen encierros en distintos centros por sus reivindicaciones en esta negociación, Maíllo ha mostrado "el apoyo" de su formación a los empleados y ha adelantado que en el mes de septiembre "se introducirá en el debate parlamentario".

En este sentido, ha defendido "un acuerdo de convenio que reconozca los complementos de antigüedad, les mejoren los complementos de emergencias y se les dé dignidad al trabajo tan importante que desarrollan en todo el territorio andaluz".

Y es que, considera que la Junta "no puede estar aprovechándose de la reforma laboral del PP para aplazar el acuerdo de un convenio, porque sabe que como empresa le conviene no desarrollarlo ni firmarlo".

Por tanto, ha subrayado que "el gobierno de Susana Díaz tiene una oportunidad extraordinaria para demostrar que es un gobierno que defiende a los trabajadores", advirtiendo en este caso "de la precariedad salarial por un lado y la diferencia o discriminación negativa en derechos y complementos que los empleados tienen reconocidos, como es el de antigüedad, que es básico en el trabajador del sector público".

Según ha detallado, "la empresa Amaya es la que tiene más trabajadores del sector público de la Junta de Andalucía, con entre 5.500 y 6.000 en los momentos puntas y entre los colectivos que lo conforman el más importante es el de los trabajadores del Infoca".

Al hilo de ello, ha comentado que "a los empleados hay que hacerles un reconocimiento, porque a pesar del encierro en Ronda (Málaga), se trasladan y desarrollan una labor extraordinaria para la prevención y la extinción de incendios cuando se han producido en el verano". Sin embargo, ha destacado que hacen "una justa reivindicación ante un convenio que está paralizado desde hace ya más de un decenio".

Así, ha señalado que "los trabajadores y trabajadoras están sufriendo la paralización de una aprobación de un convenio que lleva paralizado desde 2007 en cuanto al complemento de antigüedad y piden simplemente hacer una equiparación del complemento de antigüedad, entre otras reivindicaciones, con el resto de los trabajadores y trabajadoras del sector público".

No en vano, Maíllo ha apuntado que "es un colectivo de trabajadores en el que son pocos los que llegan como mucho a 1.200 euros netos de salario y muchos desarrollan una labor de mucho riesgo en emergencias y a pesar de los muchos años de trabajo no llegan ni a los 800 ni 900 euros".

LOS EMPLEADOS

En nombre de los empleados a hablado Javier Sánchez Téllez, de CGT, quien ha informado de que llevan ya 18 días de encierro, principalmente en Ronda, puesto que ahora los trabajadores también hacen presentes sus quejas en la Vuelta Ciclista a España.

Al respecto, ha expuesto que muestran "un total rechazo al primer convenio de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, que no cumple con las expectativas", y esperan "respuestas" de la dirección de la agencia y del consejero de Medio Ambiente, José Fiscal.

Frente a ello, ha avanzado que "las protestas se van a acelerar cada vez más para hacer más visibles en la lucha y si no hay arreglo, los trabajadores irán a la huelga a mediados de septiembre", porque, según ha criticado, "el preacuerdo de convenio después de once años no es favorable para los trabajadores".