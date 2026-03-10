IU presentará en una semana medidas de intervención de precios frente a "estafa y especulación" tras guerra contra Irán

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, en una imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha anunciado este martes que el próximo lunes, día 16, presentará 15 medidas de intervención en el mercado, entre las cuales ha situado "intervenir los precios de la cesta de la compra" por cuanto ha apuntado "la situación extraordinaria" que se barrunta con una crisis económica asociada al ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

"Hay que intervenir", se ha reafirmado Maíllo en su propuesta, quien ha esgrimido frente al argumento del libre mercado que "no se puede asumir la estafa como mecanismo de aprovechamiento y especulación en momentos difíciles para la sociedad española", en declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla tras reunirse con el Comité de Empresa de los trabajadores de limpieza de colegios del Ayuntamiento de la capital.

Ha reclamado prestar atención "no solo al precio de la gasolina o del gasoil, del diésel, sino también A los precios de los productos básicos de la cesta de la compra", y entre las fórmulas sugeridas por Maíllo para acotar precios ha señalado mecanismos como "desde el 5% del IVA menor a una intervención por decreto de un límite de precio", al tiempo que ha sostenido que se trataría de iniciativas públicas para corregir el mercado "avaladas" por pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Ha blandido Maíllo que ese beneplácito del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se da ante catástrofas meteorológicas o situaciones de guerra al plantear que "provocan especulación sobre productos" y ante ello ha señalado "intervenir" el mercado como reacción "al oligopolio de las grandes distribuidoras" a las que ha achacado "aprovechamiento para mayores ganancias y plusvalías en un momento cuando lo que hace falta es contener los precios".

Ha ironizado el coordinador federal de IU con un escenario económico donde la subida del precio del gasoil y de la gasolina es "muy rápida, incluso antes de que lleguen los barriles de petróleo a nuestro país" para lamentar que en un escenario contrario "la bajada es muy lenta", por lo que ha considerado que la respuesta a esto es "intervenir los precios de la cesta de la compra dar certidumbre y garantía a las familias trabajadoras".

Ha reprochado el candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta que en España se haya desaprovechado la contribución que hubiera hecho en ese sentido el escudo social promovido por el Gobierno de PSOE y Sumar a través de un decreto-ley cuya convalidación "tumbaron las derechas tan patrióticas ellas del Partido Popular, Junts y Vox, que unieron su única bandera que tienen, que es la de defender a los poderosos".