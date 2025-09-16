IU urge a la ONU a tutelar una "fuerza de mediación" ante el "exterminio" en Gaza tras verlo "por fin" como "genocidio"

CÓRDOBA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha celebrado este martes que "por fin" la Organización de Naciones Unidas (ONU) "dice que el genocidio de Israel" en la Franja de Gaza "es genocidio", y ha considerado que el siguiente paso que "toca" ahora es organizar "una fuerza de mediación inmediata bajo el tutelaje de Naciones Unidas que paralice este exterminio televisado".

Así se ha pronunciado el líder de IU en una atención a medios en Córdoba antes de participar en el acto institucional con motivo de la nueva denominación de la Estación de Córdoba-Julio Anguita, y después de que una comisión de investigación de la ONU haya concluido que Israel ha cometido genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza, después de examinar los abusos perpetrados en el marco de la ofensiva militar que comenzó en octubre de 2023 y que sigue abierta a día de hoy.

Maíllo ha aprovechado el recuerdo del que fuera coordinador de IU y alcalde de Córdoba, Julio Anguita, para aludir al conflicto en Oriente Próximo, subrayando que el acto de reconocimiento al dirigente comunista en la capital cordobesa coincidía en el tiempo con un momento en el que los "ministros nazis del gobierno genocida" israelí "se vanaglorian en decir que ya los tanques israelíes están entrando sobre una ciudad ya destruida" como Gaza.

El coordinador federal de IU ha subrayado que, como consecuencia de los ataques israelíes, hay "65.000 personas muertas, 18.000 de ellos niños absolutamente inocentes, como el resto de la población civil", y ha valorado que, "por fin, dos años después" del inicio del conflicto, "la ONU dice que el genocidio de Israel es genocidio, y que se está exterminando a la población".

Maíllo ha saludado que "ya por fin" la ONU "decide lo que ya era una realidad en la propia sociedad", y ha considerado que lo que "toca" ahora es impulsar "una fuerza de mediación inmediata bajo el tutelaje de Naciones Unidas que paralice este exterminio televisado".

En ese punto, el dirigente de IU ha evocado "la memoria de Julio Anguita" y de su "reivindicación de la resolución del conflicto a través del diálogo y del Derecho internacional".

En la misma línea, el portavoz parlamentario de IU y diputado por Córdoba en el Congreso, Enrique Santiago, ha aludido a este conflicto en su atención a medios con motivo de su asistencia a este acto en la capital cordobesa.

Así, ha expresado su deseo de que la nueva denominación de la estación de tren de Córdoba, en homenaje a Julio Anguita, "sea también una herramienta para que su nombre, su legado y su obra se recuerden, en un momento en el que el mundo pasa por tantas situaciones peligrosas".

Santiago ha aludido explícitamente al "terrible genocidio en Gaza, que ha sido hoy mismo confirmado" por las Naciones Unidas que es "lo que está ocurriendo" en ese punto del mundo, según ha subrayado el dirigente de IU, que ha concluido recordando "las serenas, reflexivas y claras palabras de Julio Anguita" cuando dijo que "malditas sean las guerras y quienes las hacen".