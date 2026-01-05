IU vincula al Gobierno la bajada del paro y critica que Moreno "saque pecho" de que haya más autónomos que desempleados

Archivo - El coordinador regional de IU Andalucía, Toni Valero, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - IU-A - Archivo

SEVILLA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha vinculado a las "políticas del Ministerio de Trabajo y del Gobierno de coalición" que conforman el PSOE y Sumar la bajada del paro registrado que se ha producido durante el pasado año 2025, al tiempo que ha afeado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), que "saque pecho diciendo que en Andalucía hay más autónomos que parados", cuando "esa realidad no nace de su gestión".

Así lo ha aseverado el también diputado nacional de Sumar por Málaga en unas declaraciones difundidas a los medios de comunicación al hilo de los datos de paro registrado que el Ministerio de Trabajo ha publicado este lunes, correspondientes al pasado mes de diciembre y al conjunto del año 2025 recién finalizado.

Según dichos datos, el paro se redujo el pasado mes de diciembre en Andalucía en 12.271 personas (-2,06%), hasta situarse la cifra total de desempleados en 583.057 personas, la más baja desde junio de 2008.

En España, el paro se redujo en 16.291 personas (-0,67%), hasta los 2.408.670 desempleados, y Andalucía ha sido la comunidad autónoma en la que más se reduce el paro en términos absolutos, con un descenso equivalente a más del 75% del registrado a nivel nacional, según han destacado desde la Junta, desde donde también han puesto de relieve que, en los últimos doce meses, el paro se ha reducido en Andalucía en 51.782 personas (-8,16%).

Al hilo de estas estadísticas, Toni Valero ha celebrado que "España cerró el 2025 con la menor cifra de desempleo desde 2007", y el año terminó con "más de 152.000 personas desempleadas menos", así como con "el menor número de mujeres en paro desde 2007, y el menor paro juvenil de toda la serie histórica".

"Nada de esto es casualidad", según ha sentenciado el dirigente de IU, que al respecto ha defendido que "es el resultado directo de las políticas del Ministerio de Trabajo y del Gobierno de coalición, especialmente de una reforma laboral que ha cambiado las reglas del juego".

Así, Valero ha valorado que durante el pasado año 2025 "se firmaron 15,6 millones de contratos, casi siete millones menos que en 2019, pero con una enorme diferencia", y es que "el 41% fueron indefinidos", por lo que se registra "menos rotación, más estabilidad y más derechos", según ha puesto de relieve el dirigente de IU, que ha sostenido que "eso es crear empleo de calidad".

En lo que respecta a Andalucía, el representante de IU ha destacado que la comunidad presenta "la cifra de desempleo más baja desde junio de 2008", y ha llamado la atención sobre "la inacción del Gobierno andaluz" que preside Juanma Moreno, "más preocupado por titulares que por políticas reales", según ha opinado.

En esa línea, Toni Valero ha criticado que por parte del Gobierno del PP-A "sacan pecho diciendo que en Andalucía hay más autónomos que parados", cuando "esa realidad no nace de su gestión", sino que "es así porque el paro ha bajado gracias a las políticas estatales", según ha advertido.

Además, el dirigente de IU ha señalado que "muchos falsos autónomos esconden precariedad, falta de derechos y salarios inseguros", y ha concluido proclamando que "crear empleo no es maquillar estadísticas", sino "proteger a quien trabaja", y "eso, hoy, con datos en la mano, lo está haciendo el Ministerio de Trabajo", ha sentenciado para finalizar.