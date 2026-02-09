La IV Carrera Solidaria Ruta 091 de Jaén se celebrará el 22 de marzo a favor de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido

Presentación de la IV Carrera Solidaria Ruta 091. - SUBDELGACIÓN DEL GOBIERNO

La IV Carrera Solidaria Ruta 091, que la Policía Nacional organiza en Jaén, se celebrará el próximo 22 de marzo a favor de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido (Adacea).

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, junto a la comisaria jefa del CNP en la provincia, Layla Dris-Hach Mohamed, han sido los encargados de presentar este lunes la nueva edición de esta cita.

Ha sido en un acto que también ha contado con la concejala de Deportes, Beatriz López; la vicepresidenta segunda de la Diputación, Francisca Medina; el director de zona Banco Santander Jaén, José Antonio Lara; el director de Caja Rural de Jaén, Juan Gallego, y la presidenta de Adacea Jaén, María Muñoz, según ha informado la Subdelegación.

"Este evento deportivo se viene organizando con fines solidarios y, en esta ocasión, tendremos como objetivo dar publicidad a la Asociación de Daño Cerebral Adquirido para hacer su labor más visible", ha destacado Fernández.

La prueba principal comenzará a las 11,15 horas en la calle Catalina Mir Real, de la capital jiennense con un recorrido de 6.091 metros. Además, habrá una categoría infantil, cuyo circuito comenzará a las 10,30 horas y la distancia se adaptará según la edad de los participantes.

"Hablamos de eventos deportivos que tienen como objetivo recaudar fondos para organizaciones o asociaciones que prestan un servicio humanitario a la sociedad, al mismo tiempo que permiten a la ciudadanía acercarse a la Policía Nacional a través del deporte", ha indicado.

De este modo, la primera edición se celebró en Úbeda a favor de la Asociación Jiennense de Esclerosis, mientras que las dos siguientes tuvieron lugar en Jaén a beneficio de Aspace y de la Fundación Somos Instantes, para las que la Policía Nacional recaudó 10.770 euros y 11.700, respectivamente.

Por tanto, con esta cuarta edición, se continua en esta línea de colaboración con organizaciones dedicadas a finalidades tan diversas como la atención a personas con discapacidad intelectual o personas con bajos recursos económicos, entre otras muchas.

"Adacea es todo un referente en la provincia por su compromiso con la dignidad y los derechos de las personas con daño cerebral adquirido, trabajando por la creación de recursos específicos y brindando apoyo a las familias", ha afirmado al respecto el subdelegado.

DOS RECORRIDOS

Habrá dos distancias dependiendo de la categoría. La de adultos (a partir de 14 años), con 1.500 dorsales, tendrá una distancia de 6.091 metros, con salida y llegada a meta en la calle Catalina Mir Real, con un trayecto por las calles de la ciudad hasta llegar a la plaza Santa María, para después continuar el recorrido de vuelta al lugar de salida. La categoría infantil, tiene 400 dorsales, con igual salida y llegada a meta que la anterior, sumando una distancia de 1.091 metros.

En la página web https://ruta091.es/ pueden realizarse ya las inscripciones --13 euros para los adultos y diez, para menores de 14 años--, además de poder descargar el reglamento de la prueba con el trazado del recorrido. Además, las personas que deseen colaborar sin participar en la prueba deportiva podrán hacerlo a través de una aportación voluntaria con el Dorsal 0.