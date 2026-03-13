El IV Ciclo de Cantautores de Jaén contará con siete actuaciones de abril a junio

Presentación del IV Ciclo de Cantautores de Jaén - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El IV Ciclo de Cantautores de Jaén contará con siete actuaciones que se desarrollarán de abril a junio. La idea es llevar la música en directo a espacios emblemáticos de la ciudad de Jaén durante esta primavera.

La concejala de Cultura, María Espejo, ha aplaudido iniciativas como ésta en la que se abren los espacios municipales a la creación artística para que puedan desarrollarse en ellos. La edil ha valorado este ciclo de canción de autor, "un género que combina música, palabra y emoción y que, siempre genera una relación muy cercana entre artistas y público".

De esta forma se abrirán las puertas de Baños del Naranjo y del edificio Moneo, para acoger tres de los conciertos, además de facilitar la cesión de espacio en la Plaza de San Juan, para otra de estas citas musicales.

La edil ha reconocido el trabajo de Ácrata, organizadora del ciclo y ha agradecido la colaboración de instituciones que hacen posible este proyecto, como la Diputación de Jaén, la Universidad y los colectivos y entidades que se han sumado para hacer posible esta edición.

Por su parte, la vicerrectora de Cultura de la UJA, Marta Torres, ha destacado que este ciclo "se va consolidando como epicentro de la canción de autor no solo de Jaén, sino de toda Andalucía". Un ciclo que, según Torres, "contará con diversidad de estilos" y que va de la mano de la UJA, del Patronato de Cultura y de Diputación, junto a asociaciones vecinales como Torre del Concejo y San Juan, entre otros.

Desde Ácrata Promotora, Jesús García ha explicado que se trata de "siete conciertos que celebrarán en seis escenarios diferentes" y que darán comienzo el próximo 24 de abril, hasta finalizar el 19 de junio.

El 24 de abril se inaugurará este ciclo en la Antigua Escuela de Magisterio de Jaén. Lo abrirá la cantautora de Martos Juana Lennon y cerrará el concierto el músico y compositor Víctor Sánchez (guitarrista de 091 y José Ignacio Lapido) que presentará su proyecto en solitario. La entrada será libre con inscripción previa.

El jueves, 30 de abril, en el Pub La Vieja Escuela, el concierto será a cargo del cantautor jiennense Rafa Álvarez. Un concierto en formato guitarra y voz, en el que hará un repaso a su trayectoria. La entrada será libre hasta completar aforo.

El viernes, 8 de mayo, el escenario será la Plaza de San Juan. El protagonista será el trío de Linares D'Órdago, con su rock poético en acústico presentarán su nuevo trabajo 'Lo que se nos pasa por la cabeza'.

La cuarta cita será el viernes, 15 de mayo, en el Patio central de los Baños Árabes. Será un concierto que estará enmarcado en la Noche en Blanco en el que abrirá esta velada la cantautora Luisa Arenas, un formato dúo (contrabajo, guitarra y voz) y se cerrará con el concierto del reconocido cantautor jiennense Antonio Hernando, en el que presentará en primicia su nuevo álbum. La entrada será libre hasta completar aforo.

El Edificio Moneo será el espacio que acogerá el viernes, 29 de mayo, el quinto de estos conciertos en acústico a cargo de Amparo Sánchez (líder de Amaparanoia).

Los Baños del Naranjo volverán a abrir sus puertas el viernes 5 de junio con un concierto de la cantautora de Linares Teresa Mood, en formato dúo (piano y voz). El cierre de esta IV edición será también en el edificio Moneo el 19 de junio, viernes y abrirá esta velada la cantautora jiennense Ana Cárdenas, para después continuar con el concierto del cantautor sevillano Chencho Fernández.