El PP mantiene en la Axarquía "un compromiso indiscutible" con el agua con "inversión y planificación"

Archivo - La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 1 May. (EUROPA PRESS) - La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha valorado el "compromiso indiscutible" que el Gobierno de Juanma Moreno ha adquirido en los últimos años con el agua, especialmente en la comarca de la Axarquía, y que "se refleja en toda la inversión y la planificación que se ha llevado a cabo en los últimos años para hacer frente a la sequía".

Ha recordado que hace apenas tres años la provincia vivió un periodo de pertinaz sequía que derivó en mínimos históricos en muchos embalses y ahora, tras los últimos periodos de intensas lluvias, la recuperación y las cotas alcanzadas en los pantanos nada tienen que ver a lo que teníamos años atrás.

"Al Gobierno de Juanma Moreno, las lluvias nos ha pillado trabajando", ha asegurado, al tiempo que ha recordado que "en estos siete años se han movilizado obras para la gestión del agua por más de 400 millones en la provincia".

Ha incidido en que "las mejoras que se han llevado a cabo en materia de saneamiento, depuración y abastecimiento en toda la provincia han permitido poner fin al déficit de infraestructuras hidráulicas que sufría la provincia por la gestión de anteriores gobiernos socialistas".

Ejemplo de ello, ha dicho, "es la recuperación de los pozos del Bajo Guadalhorce, las depuradoras y agrupaciones de vertidos en municipios como Arriate, Villanueva del Rosario o Peñón de Cuervo o el avance de la Autovía del Agua para conectar la Costa del Sol con la Axarquía para poder llevar agua allí donde sea más necesario".

En el caso de la Axarquía, la presidenta 'popular' ha añadido "que fue una de las zonas que más sufrió la escasez de recursos y ha sido precisamente aquí donde mayor inversión se ha destinado con más de 50 millones de euros" para que agricultores, ganaderos y vecinos de la zona no sufran esa falta de agua.

"Estamos convencidos de que volverán nuevos periodos de sequía, pero la Axarquía y la provincia de Málaga están hoy mucho mejor preparadas para que el agua llegue sin problema a todos los hogares, pero también a nuestro gran pulmón productivo como es el campo", ha afirmado.

De igual modo, la presidenta del PP de Málaga ha calificado a la comarca de la Axarquía como "la experiencia piloto del Gobierno de Juanma Moreno de la reutilización de las aguas regeneradas" incorporando esos tratamientos terciarios a las depuradoras de peñón del Cuervo, Vélez Málaga, Torrox y Algarrobo. Con ello "reutilizamos el agua que antes se tiraba al mar y que nos ha servido para regar nuestros campos en los peores momentos de la sequía", ha recordado.

Para Navarro, "son muchos los retos que el Gobierno andaluz tiene por delante" y ha asegurado que "vamos a seguir trabajando para seguir mejorando la calidad de esa agua regenerada, vamos a establecer e incorporar nuevas conexiones para que los recursos hídricos lleguen a todos los rincones y explotaciones agrícolas de la Axarquía; pero también seguiremos trabajando en nuevas conducciones para que el abastecimiento de agua potable, el agua de boca, esté garantizado en todos los municipios axárquicos", ha afirmado.

En este punto, la presidenta del PP provincial ha lamentado que, "a pesar de todo el trabajo realizado por el Gobierno andaluz, a la provincia de Málaga le falta el empuje del Gobierno central en proyectos fundamentales para la comarca con esa desaladora cuyo anteproyecto ya ha sido entregado por los regantes y la Mancomunidad de Municipios Costa del Sol Axarquia al Ministerio de Transición Ecológica para que la ejecute a través de Acuamed".

"Es el Gobierno de España el que debe dar el máximo nivel de prioridad a esta infraestructura y la máxima diligencia para que sea una realidad cuanto antes", ha concluido.

