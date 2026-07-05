Iznájar (Córdoba) pondrá banda sonora a sus atardeceres con la tercera edición de 'Puestas de Sol Sonoras'

Cartel de las 'Puestas de Sol Sonoras' en Iznájar. - AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR

IZNÁJAR (CÓRDOBA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Iznájar (Córdoba) ya prepara la tercera edición de 'Puestas de Sol Sonoras', una propuesta turística y cultural que, desde el próximo 10 de julio y hasta el 30 de agosto, vuelve a convertir los atardeceres de este municipio de la Subbética en una experiencia sensorial única, donde paisaje, música y emoción se funden en uno de los escenarios naturales más privilegiados de Andalucía.

Según la información publicada por el Consistorio de Iznájar en su web, consultada por Europa Press, esta iniciativa será inaugurada por el cantante iznajeño Juanan Caballero el próximo viernes, 10 de julio, a las 21,15 horas en el mirador de las Peñas de Iznájar, junto al depósito de agua.

Tras la "excelente acogida" de las ediciones anteriores, esta iniciativa regresa consolidada como una de las propuestas más singulares del verano andaluz, invitando a vecinos, visitantes y turistas a "detener el tiempo durante los últimos minutos del día para contemplar cómo el sol se despide sobre las aguas del mayor embalse de Andalucía, acompañado por una cuidada selección musical".

De esta forma, los miradores y balcones naturales de Iznájar volverán a transformarse en auténticos escenarios al aire libre. Espacios emblemáticos como la Playa de Valdearenas, la Cruz de San Pedro, el Paseo de las Canteras y otros rincones privilegiados del municipio ofrecerán una experiencia diferente cada tarde, donde la música servirá de hilo conductor para realzar la belleza de uno de los paisajes más reconocibles del interior andaluz.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento iznajeño continúa apostando por la creación de experiencias turísticas innovadoras que ponen en valor los recursos naturales y patrimoniales de Iznájar, generando "nuevas formas de disfrutar del destino y reforzando su posicionamiento como referente turístico en el corazón de Andalucía".

'Puestas de Sol Sonoras', que nació con la vocación de convertir un momento cotidiano en una experiencia memorable, se consolida como una iniciativa pionera en la comarca de la Subbética y en la provincia de Córdoba, capaz de atraer la atención de quienes buscan "un turismo auténtico, sostenible y ligado a las emociones".

Durante los minutos finales de cada jornada, la música acompañará el descenso del sol sobre el horizonte, creando una atmósfera única en la que naturaleza, cultura y bienestar se encuentran. Un espectáculo sencillo y, al mismo tiempo, extraordinario, que invita a contemplar, sentir y conectar con el entorno.

Desde el Ayuntamiento de Iznájar se anima también al sector turístico local --alojamientos, restaurantes, terrazas y establecimientos de hostelería-- a sumarse a esta iniciativa, incorporando la experiencia de los atardeceres sonoros a su oferta y contribuyendo a enriquecer la estancia de quienes visitan el municipio durante la temporada estival.

Iznájar, reconocido por la singularidad de su paisaje, su patrimonio, su gastronomía y el encanto de sus calles blancas, encuentra en sus atardeceres uno de sus mayores tesoros. Con 'Puestas de Sol Sonoras', el municipio vuelve a reivindicar ese instante mágico en el que la luz se funde con el agua y el cielo, convirtiéndolo en una seña de identidad y en un atractivo turístico de primer nivel.