La izquierda apremia a la Junta a adelantarse a los aranceles de EEUU al campo: "Si no son mañana, pueden ser pasado"

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Grupo Socialista y Por Andalucía en la cámara autonómica andaluza han apremiado este miércoles a la Junta a anticiparse a la aplicación de aranceles por parte Estados Unidos a la producción agraria, que en un principio entrarán en vigor el próximo 2 de abril, según anunció el mandatario del país norteamericano, Donald Trump.

Así lo han trasladado ambos grupos en comisión parlamentaria al consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, que ha efectuado un llamado a la prudencia y a "trabajar todos juntos, que no haya una sola fisura". "Confiamos en que no lleguen a materializarse, y si lo hacen, intentaremos revertir esta situación en base a nuestras competencias", ha defendido.

"Me piden medidas concretas cuando ni la Unión Europea ni el Gobierno han anunciado ninguna", ha remachado el titular de Agricultura, además de recordar que su homólogo a nivel nacional, Luis Planas, "ya nos pidió a los consejeros que nos abstuviéramos de entrar en una batalla de anuncios".

Sin embargo, ha puesto de relieve las dos últimas estrategias aprobadas, tanto la referente al sector de frutas y hortaliza como la del olivar, que "ya prevén acciones de externalización, de comercialización y de promoción en mercados alternativos". "Ese tiene que ser el camino", ha continuado el consejero, que sí ha matizado que "colocar 800 millones de euros de aceite de oliva en otro mercado no es una tarea fácil", como es la exportación andaluza del 'oro verde' al país norteamericano.

Ha vuelto a considerar una "malísima noticia" la posibilidad de aranceles a los productos agrarios, aunque ha recordado que aún no se conoce el alcance de estas medidas, anunciadas por Donald Trump de forma generalizada. En caso de aplicarse estas tasas, ha compartido la posición de Planas de que "si los intereses de España o de la Unión Europea se ven afectados, tenemos que adoptar las medidas necesarias de forma inmediata y conjunta, con firmeza y proporcionalidad".

Por parte de Vox, el diputado Rodrigo Alonso ha incidido en que su partido está "totalmente en contra" de las tasas que pueda disponer Trump a la producción agraria, si bien ha vuelto a apostillar que el "principal arancel" es el Pacto Verde Europeo.

Al hilo de ello, ha mostrado también su preocupación, por ejemplo, porque se materialice el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, que afectaría "al 76% de las exportaciones andaluzas", en contra del 8% que se vería perjudicado por los tributos de EEUU, según Alonso. El diputado también ha insinuado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el "principal culpable" de estos aranceles de Trump, al erigirse como "el líder de la oposición mundial" del dirigente norteamericano.

LA IZQUIERDA PIDE MEDIDAS A LA JUNTA

"Ya estaba faltando que, al final, el problema de los aranceles a la Unión Europea, China, Canadá o México lo tenga Pedro Sánchez", ha respondido posteriormente por parte del PSOE Mario Jiménez, para quien "es tierno ver a los diputados de Vox intentando justificar lo injustificable".

Por otro lado, el socialista ha señalado que le hubiera gustado que el consejero pusiera "encima de la mesa dos o tres líneas estratégicas", marco en el que también ha sugerido la creación de una "comisión interdepartamental" dentro del Gobierno andaluz para abordar este problema "poliédrico".

Ha trasladado la "plena disposición" por parte de su formación a participar "en aquellos foros en los que el Gobierno nos llame para aportar la solución de los problemas que, eventualmente, pudieran surgir". "El Partido Socialista estará al lado del sector y del Gobierno andaluz para que haga las cosas en la dirección que se merece nuestro sector primario", ha indicado.

El parlamentario de Por Andalucía Juan Antonio Delgado ha recriminado al consejero que "no tiene ningún plan o, por lo menos, no lo ha desarrollado aquí", y ha puesto de relieve que "a los problemas se anticipa uno, no viene aquí a pedir cautela, que estemos juntitos y nada más". También ha aludido a Vox, al que ha acusado de estar "prácticamente haciéndole la ola a Trump" y de estar con el país norteamericano y el líder del Partido Republicano y no "con Andalucía y su gente".