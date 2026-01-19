Jaén Acoge pone de manifiesto "carencias estructurales" en el sistema de acogida a los temporeros de la aceituna

Archivo - Temporeros trabajando en la recogida de aceituna/Archivo - CÁRITAS JAÉN - Archivo

JAÉN 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Jaén Acoge ha puesto de manifiesto en su informe anual de la campaña de la aceituna que se continúa evidenciando "carencias estructurales en el sistema de acogida a personas temporeras" que llegan a la provincia de Jaén buscando trabajo.

En las conclusiones de su informe recogidos por Europa Press se indica que los datos de atención y el análisis técnico de la intervención confirman que las campañas de la aceituna se están iniciando "de manera progresivamente más temprana", lo que exige "anticipar la planificación de los recursos y adaptar los dispositivos de acogida a las dinámicas reales del sector agrícola".

También apuntan que los puntos de información se consolidan como "una herramienta eficaz y necesaria" para la atención temprana, aunque también se pone el acento en que "persisten riesgos de vulneración de derechos que requieren una respuesta coordinada, sostenida y corresponsable".

Jaén Acoge ha mantenido puntos de información en distintos municipios jiennenses considerados estratégicos como Alcalá la Real, Jaén capital, Martos, Úbeda y Villacarrillo, en lo que se ha atendido a 547 personas temporeras. Una intervención que, según la ONG, ha sido posible gracias a la coordinación entre administraciones públicas y entidades sociales, si bien "aún queda mucho que mejorar".

Entre las recomendaciones que se recogen en el informe está el adelantar y flexibilizar la apertura de los recursos de alojamiento; reforzar los puntos de información y mediación intercultural; mejorar la coordinación interinstitucional mediante protocolos claros y operativos; e impulsar acciones preventivas frente a la explotación laboral.

Además, se señala la necesidad de garantizar una financiación "suficiente y estable del dispositivo de atención", al tiempo que se urge la colaboración del empresariado, cooperativas y almazaras de la provincia de Jaén en la búsqueda y provisión de alojamientos dignos para personas temporeras.